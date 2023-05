Bruna Griphao muda o visual após o BBB23 e surge com os fios curtinhos: "Coragem"

Terceira colocada do BBB23, a atriz Bruna Griphao mudou o visual nesta quinta-feira, 4. Ela mostrou nas redes sociais o novo look, com os cabelos mais curtos e ondulados.

Toda produzida, ela exibiu o resultado da mudança e deixou os seguidores impactados. Sem dar detalhes, a loira avisou que está começando uma nova fase - o corte long bob deixou o visual da atriz menos formal.

"Para uma nova fase, uma nova transformação!", disse ela.

Nos comentários, seguidores elogiaram o visual da musa. "Ficou mais linda!! Sucesso", comentou um. "Que perfeição", disse outro. "Eu amei", completou um terceiro. "Que coragem", disparou outro.

Nos últimos dias, a atriz fez aparição em vários programas da Globo, mas tem adotado uma postura mais discreta. Durante o Mais Você, por exemplo, ela contou uma história curiosa dos bastidores de sua entrada na casa. “Essa calça foi uma história no Big Brother, porque ela é cheia de pingente da sorte diferente, era um mix. E aí quando eu cheguei no programa com essa calça, porque, na verdade, eu ia entrar com a roupa de bandida, só que foi brecada minha roupa porque ela fazia barulho e a produção brecou.”, ela contou sobre mudança de planos.

Bruna Griphao se recusa a ver cenas do BBB 23 no 'Mais Você':

Climão! Durante o ‘Mais Você’ desta quinta-feira, 27, a atriz Bruna Griphao se escondeu e não quis ver as cenas que protagonizou no BBB. A loira, inclusive, chegou a esconder o rosto enquanto cenas em que ela quase beijava Gabriel Santana (23) e em que dava o primeiro beijo em Gabriel Fop (24) passavam ao vivo.