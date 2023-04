Bruna Griphao revela proibição para entrar no BBB23: “Produção brecou”

Durante o ‘Mais Você’, Bruna Griphao revelou que foi proibida de usar look especial para entrar no BBB23

A atriz Bruna Griphao (24) soltou o verbo e contou tudo sobre os bastidores do BBB23 durante o café da manhã com Ana Maria Braga e Aline Wirley no ‘Mais Você’, desta quinta-feira, 27. A loira até chegou a expor uma proibição da produção. Acontece que ela foi barrada de usar um look especial para entrar no reality.

Foi a própria apresentadora que puxou o assunto. Bruna não se conteve e abriu o jogo. Segundo a loira, ela tinha planejado usar a mesma roupa do clipe de sua nova música ‘Bandida’ para entrar no programa, mas a produção não curtiu a ideia e ela precisou eleger outra combinação, que acabou fazendo sucesso.

“Essa calça foi uma história no Big Brother, porque ela é cheia de pingente da sorte diferente, era um mix. E aí quando eu cheguei no programa com essa calça, porque, na verdade, eu ia entrar com a roupa de bandida, só que foi brecada minha roupa porque ela fazia barulho e a produção brecou.”, ela contou sobre mudança de planos.

Para finalizar, Bruna disse que todo mundo quis pegar um pedacinho da calça branca, que foi a sua segunda opção de look: “E aí eu entrei com essa calça branca, só que ela fez um sucesso lá dentro porque todo mundo ficou apaixonada, todo mundo arrancou um pingente”, contou.

Bruna Griphao se recusa a ver cenas do BBB 23 no 'Mais Você':

Climão! Durante o ‘Mais Você’ desta quinta-feira, 27, a atriz Bruna Griphao se escondeu e não quis ver as cenas que protagonizou no BBB. A loira, inclusive, chegou a esconder o rosto enquanto cenas em que ela quase beijava Gabriel Santana (23) e em que dava o primeiro beijo em Gabriel Fop (24) passavam ao vivo.