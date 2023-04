Bruna Griphao se recusa a ver cenas do BBB 23 no 'Mais Você': "Tá de manhã"

Atriz Bruna Griphao também se emocionou ao ver cenas em que foi explosiva no BBB 23 e justificou atitudes

A atriz Bruna Griphao se escondeu e não quis ver as cenas que protagonizou no BBB quando elas foram exibidas no 'Mais Você' durante o café da manhã com Ana Maria Braga e Aline Wirley.

Demonstrando incômodo, Bruna escondeu o rosto atrás da ex-Rouge quando cenas em que ela quase beijava Gabriel Santana e em que dava o primeiro beijo em Gabriel Fop passavam ao vivo.

"Eu não quero ver, eu não vou ver!", dizia, colocando o rosto no ombro de Aline. "Deixa eu ver o BBB, menina!", rebateu. Bruna continuou brincando:"Tá de manhã!". Quando o primeiro beijo em Gabriel, com quem viveu um relacionamento tóxico, apareceu, ela comentou: "Eu tenho famíla".

Dando umas espiadas, ela afirmou que ainda não havia visto nenhuma cena de sua participação no programa e disse não lembrar que o primeiro beijo no modelo tinha sido sentada.

Ao ver diversos momentos em que teve ataques explosivos com colegas na casa, Bruna se emocionou e justificou: "É muito num lugar de criação mesmo. Todo mundo tem um passado, e eu tenho o meu passado. Acho que eu cresci na minha vida aprendendo a entrar em embate e a usar isso como uma maneira de defesa. Durante muito tempo eu vim desconstruindo muita coisa e tentando melhorar, mas existem gatilhos em mim".

"A gente entra no BBB achando que isso vai estar curado e guardado lá no fundo de um potinho, mas quando a gente entra, eles existem, estão ali e vêm te assombrar. É um lugar de uma reatividade, de uma explosão, que eu sei que muitas vezes foi desproporcional, e machucou as pessoas. É isso o que me dói mais, ter machucado as pessoas em algum lugar", afirmou.

Veja: