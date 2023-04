Bruna Griphao surge rodeada de presentes e agradece carinho dos fãs após BBB 23

Terceira colocada do BBB 23, atriz Bruna Griphao é surpreendida por centenas de presentes de fãs e faz agradecimento na web

A atriz Bruna Griphao (24) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 27, para agradecer aos fãs pelo carinho que tem recebido após deixar o fim do reality show Big Brother Brasil 23!

A terceira colocada do programa, que recebeu 14,4% dos votos do público e perdeu na final para Aline Wirley (41), a segunda colocada, e para a médica Amanda Meirelles (32), a grande campeã, fez questão de deixar uma mensagem para os seguidores pelos mimos.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a loira aparece usando roupão enquanto se preparava para participação no Mais Você e rodeada de ursinhos de pelúcia, camisetas, balões, doces, itens de decoração, livros.

"Sem palavras pra todo esse amor que estou recebendo, vocês são PIKAS! E daqui a pouquinho tô no Mais Você, já se prepara pra assistir", escreveu Griphao na legenda da postagem.

Confira o post de Bruna Griphao:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

Bruna Griphao abre o jogo sobre a vida amorosa após o BBB 23

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao, finalista do BBB 23, da Globo, que chegou ao fim na noite de terça-feira, 25, comentou sobre sua vida amorosa.

Durante o reality show, ela viveu um affair com Gabriel Fop e também foi shippada com Gabriel Santana. Porém, ela contou que está solteira e não quer pensar em relacionamento no momento. "Agora eu vou ficar um tempo tentando me organizar, entender, terapia... Por enquanto, sozinha. Sozinha, mas muito bem acompanhada", afirmou ao site Gshow.

Além disso, Bruna Griphao também comentou se achou que participar do BBB era o que esperava quando aceitou o convite. "Não era nada do que eu imaginava! Demora a cair a ficha de que estamos sendo gravados. Só conseguimos perceber quando assistimos a algumas coisas de lá de dentro. Por exemplo, lembro que caiu a minha ficha quando eu assisti ao vídeo do Fred indo para o quarto branco, exibido na festa do líder (...)".