Titi Müller relembra encontro turbulento com cantora icônica da música mundial

Apresentadora Titi Müller dá detalhes de encontro no qual acabou levando cotovelada de cantora famosa

A apresentadora Titi Müller, conhecida por ser uma das mais icônicas VJs da época de ouro da MTV, decidiu relembrar um episódio um tanto quanto intrigante de sua vida. Em um encontro inusitado, a famosa acabou levando uma cotovelada da icônica cantora Amy Winehouse, em um bar em Londres, na Inglaterra.

Titi contou que na ocasião ela estava fazendo um mochilão pela Europa acompanhada de algumas amigas, quando desembarcaram na Inglaterra e decidiram ir a um bar onde uma cover da cantora se apresentava. Os detalhes do momento marcante foram contados durante sua participação no Balzacs Podcast.

“Eu estava num mochilão pela Europa com amigas e a gente acabou num bar. A gente já estava indo embora e quando a gente saiu o segurança falou: 'nossa, vocês estão indo justo agora que a Amy Winehouse acabou de chegar?' Aí a gente subiu o andar e tava ela lá de Amy, com o carinha que ela estava na época, não era o Blake, e eu 'gente, a Amy tá aqui, não acredito’”, começou a apresentadora.

Titi ainda detalhou que na época os celulares não eram tão modernos quanto hoje, sendo comum usar câmera para registrar os momentos. Uma de seus amigas ficou animada ao ver Amy Winehouse, decidiu tirar uma foto, mas acabou esquecendo de tirar o flash da máquina, incomodando a cantora, que achou que se tratava de um paparazzi.

“Na época era o celular de SMS. E aí todo mundo ali mandando SMS e aí chegou uma menina animada, e uma amiga minha estava com uma câmera na mão pronta pra [tirar uma foto] na cara da Amy Winehouse, e foi o que ela fez. Só que foi naquele... Londres, um lugar podre, cheio de paparazzi... e aí ela [Amy] me deu um cotovelaço, deu um outro pra sair de lá... e o segurança ele foi torcendo o braço da minha amiga até ela soltar a câmera e ele ficou olhando as fotos. Ele tá 'vocês não são paparazzi'. Deletou a foto e tchau”, explicou.

