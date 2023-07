Titi Müller assume namoro ao postar foto de beijão: ''Minha gata''

Apresentadora Titi Müller, mãe do pequeno Benjamin, surge dando um beijaço na nova namorada nas redes sociais

Na noite deste sábado, 01, a apresentadora Titi Müller revelou que está namorando! Nas redes sociais, a ruiva, irmã da atriz TaináMüller, da série Bom Dia, Verônica, publicou um clique dando um beijão em sua amada!

Na publicação feita em seu perfil no Instagram, Titi, mãe do pequeno Benjamin, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o músico Tomás Bertoni, surgiu com a nova namorada, Lívia Lobato. "Amor é amor", escreveu Muller na legenda da publicação em inglês e usando emojis de corações coloridos.

"A minha gata é muito gata", disse ainda nos stories. "Meu amô", respondeu Lívia ao repostar. Na imagem, elas aparecem juntas durante um show do bloco Ritaleena, que homenageia a eterna rainha do rock, Rita Lee. Vale lembrar que Titi deixou o Multishow após 10 anos.

Titi foi casada com Bertoni, da banda Scalene, por dois anos e se separaram em agosto de 2021. Ela chegou a abrir uma denúncia contra o ex por violência psicológica.

Confira Titi Müller com a namorada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

Exemplos de maternidade, Titi Müller posa com a amiga Giselle Itié

Recentemente, a atriz Giselle Itié compartilhou com seus seguidores um encontro especial com uma amiga! Nas imagens, publicadas em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de Pedro Luna, de 3 anos, fruto da relação com Guilherme Winter, aparece ao lado de Titi Müller.

As duas, que são separadas dos pais de seus filhos e falam sobre a maternidade real na web, posaram coladinhas e Giselle destacou a importância da sororidade e rede de apoio.

"Se todas nós fossemos unidas, verdadeiramente unidas, muito do que estamos atravessando seria extremamente mais leve. Em uníssono ecoando a favor de todas nós. E aí, hermana?! Hoje você já falou te amo pra quem vibra junto contigo? Te amo, Titi Muller", declarou.