Separadas dos pais de seus filhos, Giselle Itié posa com Titi Müller: ''Vibra junto''

Exemplos de maternidade solo, atriz Giselle Itié reflete sobre sororidade e se declara para a amiga, a apresentadora Titi Müller

Na noite de quarta-feira, 24, a atriz Giselle Itié (40) usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um encontro especial com uma amiga!

Nas imagens, publicadas em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de Pedro Luna, de 3 anos, fruto da relação com Guilherme Winter, aparece ao lado de Titi Müller (36), que tem Benjamin, de dois anos, do relacionamento com o músico Tomás Bertoni.

As duas, que são separadas dos pais de seus filhos e falam sobre a maternidade real na web, posaram coladinhas e Giselle destacou a importância da sororidade e rede de apoio.

"Se todas nós fossemos unidas, verdadeiramente unidas, muito do que estamos atravessando seria extremamente mais leve. Em uníssono ecoando a favor de todas nós. E aí, hermana?! Hoje você já falou te amo pra quem vibra junto contigo? Te amo, Titi Muller", declarou Itié na legenda da publicação.

Vale lembrar que Titi chegou a ser proibida de falar sobre o ex-marido nas redes sociais. “Tem uma liminar que o meu ex-marido pediu para que eu não citasse ele e nem pessoas da família dele em rede social sob multa. Isso é absolutamente inconstitucional. Enfim, eu estou aí sob mordaça”, disse em entrevista à escritora Tati Bernardi, do UOL.

Confira as fotos de Giselle Itié com Titi Müller:

