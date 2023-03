Giselle Itié explica ausência do pai de seu filho em fotos de aniversário: ''Infelizmente é verdade''

Giselle Itié veste o filho Pedro Luna de David Bowie e revela que o pai do pequeno não quis tirar fotos na festa de aniversário

A atriz Giselle Itié (40), que costuma falar abertamente sobre a maternidade nas redes sociais, surpreendeu os seguidores ao explicar o motivo do pai de seu filho não aparecer nas fotos da festa de aniversário de Pedro Luna.

Na quinta-feira, 30, a artista organizou a comemoração de 3 anos do herdeiro e compartilhou registros em seu perfil no Instagram. Nas fotos, o pequeno esbanjou fofura ao surgir vestido David Bowie (1947 - 2016).

"Festa de 3 anos do Pedro Luna à la David Bowie!!! Bem-vindos ao mundo do PP Bowie. Super grata em realizar o sonho do meu pequeno com essa equipe incrível", disse Gi na legenda do post.

Os seguidores de Giselle repararam a ausência do pai de Pedro, Guilherme Winter (43), nos registros da festa e questionaram na web. "Cadê o pai, não foi na festa?", "E o pai?", perguntaram.

A atriz fez questão de responder nos comentários da postagem. "Não quis tirar fotos conosco. Infelizmente é a mais pura verdade", comentou ela.

Confira as fotos do aniversário de Pedro Luna, filho de Giselle Itié e Guilherme Winter:

Giselle Itié fala sobre maternidade e posa amamentando o filho

A atriz Giselle Itié fez um breve relato sobre a rotina intensa com o filho. Ao publicar registros de diferentes momentos com Pedro Luna, a famosa contou que o garotinho começou a ir para a escola e que está no processo de desmame.

"Ainda em janeiro... Mega intenso, ainda amamentando, sem pressão. Ainda aqui, mas já planejando até porque o pequeno Luna começou ir pra escola", iniciou ela. Em seguida, Giselle se parabeniza por dar conta de tudo. "Buenas, Gigi. Vamos nos representar? Ansiosa para saber de ti. Está medicada?", brincou a atriz ao finalizar.

