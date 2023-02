Titi Müller é proibida de falar sobre o ex-marido, Tomás Bertoni, nas redes sociais

Titi Müller ganha medida protetiva contra o ex-marido, Tomás Bertoni, após agressões, e músico também se pronuncia sobre o assunto na web

A apresentadora Titi Müller (36) está proibida de falar sobre seu ex-marido, Tomás Bertoni, com quem tem Benjamin, de 3 anos, em suas redes sociais, desde setembro de 2022.

Em entrevista na semana passada ao videocast Desculpa Alguma Coisa, da escritora Tati Bernardi, do UOL, ela falou pela primeira vez sobre o assunto.

“Tem uma liminar que o meu ex-marido pediu para que eu não citasse ele e nem pessoas da família dele em rede social sob multa. Isso é absolutamente inconstitucional. Enfim, eu estou aí sob mordaça”, disse a famosa.

Na quinta-feira, 23, por meio de sua assessoria de imprensa, ela publicou uma nota em sua conta oficial no Instagram. Segundo o comunicado, existem sete ações ocorrendo na Justiça entre as partes, e que Titi começou a sofrer violência psicológica e física do ex-marido ainda na gravidez, em 2020. A artista e o integrante da banda Scalene se divorciaram há dois anos.

"Por força de uma liminar que prevê pena de multa, a apresentadora Titi Muller está restrita em seu direito de se manifestar a respeito das sete ações que correm na Justiça entre as partes. Um novo recurso contra essa decisão anticonstitucional será pedido pelas advogadas que a representam."

Titi ganhou uma medida protetiva concedida pela Justiça contra Bertoni, que está em vigor desde 13 de fevereiro de 2023.

"As violências psicológica e física sofridas pela apresentadora se iniciaram ainda durante sua gravidez, em 2020. O receio de que o caso se tornasse público, agravando a já conturbada relação com o pai de seu filho, fez com que ela evitasse a denúncia formal até o limite de suas forças e de sua segurança, o que ocorreu em 05 de agosto de 2021".

"Com 15 anos de uma carreira que engloba as mais diversas temáticas contemporâneas na TV e nas redes sociais, de comportamento e política a música e viagens, Titi está tolhida de abordar publicamente o assunto mais presente e relevante em sua vida atual: a maternidade. Uma violação de direito que extrapola sua condição de comunicadora e atinge a todas as mulheres e mães", diz a nota.

Tomás Bertoni também se pronunciou na web e disse que acredita que o processo de separação de um casal com filho não deveria ser "espetacularizado". Ele acusa Titi de chantagem, ameaças, agressões e invasão de propriedade.

"Hoje, por falta de acesso ao processo completo, que está correndo sob segredo de justiça, a reportagem veiculada na GloboNews sobre a minha relação com Titi e o nosso filho levou o debate para um campo de suposições, caindo em um lugar que não confere com a veracidade dos fatos e do caso", diz o músico em parte do texto.

De acordo com ele, a investigação tem demonstrado que as alegações de violência não correspondem à verdade e comentou sobre a liminar citada pela ex-mulher. “A ação cível – confirmada em duas instâncias – não impede manifestações sobre a maternidade, nem de forma alguma a silencia de nada, apenas impede ataques a mim e minha família e, principalmente, busca proteger minha paternidade.”

Confira as notas de Titi Müller e de Tomás Bertoni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

Titi Müller não renova contrato com Multishow

A apresentadora Titi Müller revelou que não faz mais parte do elenco fixo do Multishow. Depois de 10 anos na emissora, ela decidiu seguir por outros caminhos e não renovou o contrato. Ela fez a revelação com um depoimento nos stories do Instagram e também com um post nas redes sociais.

Ela contou sobre a decisão. “Esse ano não renovamos o contrato. Astros se alinharam para que eu não renovasse o contrato com a Globo nesse ano. Estamos em um relacionamento aberto. Eu não preciso nem falar da gratidão pelos 10 anos que trabalhei no Mutishow, todas as experiências que só vivi por conta do Anota Aí", disse ela, que não descarta a possibilidade de voltar a trabalhar no Multishow no futuro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!