Titi Müller revela que não renovou o contrato com o Multishow

Titi Müller se despede do Multishow após 10 anos de trabalho na emissora: 'Esse ano não renovamos o contrato'

A apresentadora Titi Müller revelou que não faz mais parte do elenco fixo do Multishow. Depois de 10 anos na emissora, ela decidiu seguir por outros caminhos e não renovou o contrato. Ela fez a revelação com um depoimento nos stories do Instagram e também com um post nas redes sociais.

Ela contou sobre a decisão. “Esse ano não renovamos o contrato. Astros se alinharam para que eu não renovasse o contrato com a Globo nesse ano. Estamos em um relacionamento aberto. Eu não preciso nem falar da gratidão pelos 10 anos que trabalhei no Multishow, todas as experiências que só vivi por conta do Anota Aí”, disse ela, que não descarta a possibilidade de voltar a trabalhar no Multishow no futuro.

Titi contou que conseguiria seguir com as gravações do programa Anota Aí. “Estou em ummomento da minha vida em que é incompatível me comprometer com a gravação de um programa que eu não sei quanto tempo vai durar, em que mês vai ser, para onde eu vou... O Anota Aí é simplesmente joga a mão para cima e confia. Esse foi um motivo de bastante ansiedade nesses 10 anos, eu não sabia quando ia ser a gravação do Anota Aí”, afirmou ela.

Por fim, Titi postou uma foto no feed do Instagram e falou sobre a despedida. "TEMOS! Depois de 10 anos de um casamento lindo, com fortes emoções e vínculos eternos, deixamos uma portinha entreaberta para abrir novas janelas nessa longa estrada da vida. Impossível marcar todas as pessoas que estiveram ao meu lado em tantos festivais, programas, aeroportos. Obrigada @multishow por tudo até aqui, porque não é um tchau, e sim um até logo. “O fim de uma viagem é apenas o começo de outra”. Quem vem?", concluiu.