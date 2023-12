Lore Improta monta decoração encantadora de Natal com a filha: "Mágica"

Lore Improta divide momento especial com a filha, Liz, e monta uma decoração encantadora para celebrar o Natal em sua casa; confira!

Com a chegada de dezembro, a dançarina Lore Improta decidiu preparar a sua casa para receber as Festas de Fim de Ano. Com a ajuda de sua filha Liz, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Leo Santana, a musa montou a decoração de Natal na casa da família.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 6, a loira fez uma rápida transição e mostrou o antes e depois de sua árvore de Natal. Com a sua pequena ao lado, Lore mostrou a decoração branca e dourada, com várias bolinhas e laços brilhantes.

Juntinhas, as duas apareceram de vestidos brancos enquanto se divertiam com a novidade. "Nossa árvore de Natal foi montada com um passe de mágica… Quem dera, hein? Gostaram?", escreveu a artista na legenda da publicação.

Encantados com o resultado e com a menininha, seus seguidores deixaram lindos elogios nos comentários. "Liz toda querida girando com seu vestido branco", disse a influenciadora digital Thaynara OG. "Lore, desculpa, mas Liz roubou esse insta, e eu amo vê-la", admitiu um. "Que lindassss. Lindas demais, árvore lindaaaa, filha linda e abençoada por Deus", disparou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta passa perrengue com vestido em casamento de amigos

Na última segunda-feira, 4, a dançarina Lore Improta surgiu deslumbrante nas redes sociais ao mostrar os detalhes do seu look escolhido para o casamento de amigos em Salvador, na Bahia. No entanto, a sua alegria durou pouco, já que ela teve alguns problemas com o look.

No trajeto até a cerimônia, a esposa de Leo Santana contou que passou por um perrengue com seu look. Dentro do carro, o seu vestido estourou na lateral e abriu um buraco em sua cintura."Eu na porta do casamento, meu vestido estoura. E o zíper vem desde cima até a bunda, não é costurado. A gente tá tentando recuperar o zíper", desabafou a loira, que segurava uma lanterna para sua amiga tentar lhe ajudar.

Sem sucesso, a famosa buscou mais ajuda no quarto onde os noivos se preparavam para a festa. Lá, ela contou com a ajuda de uma estilista, que costurou o vestido em seu corpo e salvou o seu look para a noite. "Perdi a cerimônia, mas conseguimos costurar para eu poder aproveitar o casamento", contou Lore.