Lore Improta passa perrengue com vestido em casamento de amigos

Após mostrar seu look deslumbrante, Lore Improta passa por perrengue com seu vestido no casamento de amigos, celebrado em Salvador; saiba mais!

A dançarina Lore Improta surgiu deslumbrante nas redes sociais nesta segunda-feira, 4, para mostrar detalhes do look que escolheu para o casamento de amigos em Salvador, na Bahia. A esposa de Leo Santana surgiu com um lindo vestido verde, com recortes no abdômen e franjas na saia, para curtir o evento. No entanto, a sua alegria durou pouco.

No trajeto até a cerimônia, a mãe da pequena Liz, de 2 anos, contou que passou por um perrengue com seu look. Dentro do carro, o seu vestido estourou na lateral e abriu um buraco em sua cintura. "Eu na porta do casamento, meu vestido estoura. E o zíper vem desde cima até a bunda, não é costurado. A gente tá tentando recuperar o zíper", desabafou a loira, que segurava uma lanterna para sua amiga tentar lhe ajudar.

Sem sucesso, a famosa buscou mais ajuda no quarto onde os noivos se preparavam para a festa. Lá, ela contou com a ajuda de uma estilista, que costurou o vestido em seu corpo e salvou o seu look para a noite. "Perdi a cerimônia, mas conseguimos costurar para eu poder aproveitar o casamento", contou Lore.

Foto: Reprodução / Instagram

Leo Santana entrega rotina como pai de menina

Em entrevista à CARAS Brasil em novembro, o cantor Leo Santana abriu sua intimidade e revelou como tem sido viver a experiência da paternidade. O artista é pai de Liz, de dois anos, fruto de seu relacionamento com a dançarina Lore Improta.

Em meio a rotina corrida da carreira, Leo conta que ter apoio dos familiares tem sido importante para ele vivenciar com mais tranquilidade os dilemas paternos. "A rotina de pai está sendo uma delícia. Durante os dias que estou em casa busco aproveitar ao máximo a minha filha. Sempre foi um sonho meu ser pai", conta.

"Entrar no universo feminino não é fácil, mas eu sou cercado de mulheres incríveis que me ajudam a entender um pouco disso. Além de Lore, tem a minha mãe e minhas irmãs que estão comigo ali me ensinando um pouco desse universo", disse o baiano.

