Leo Santana entrega rotina como pai de menina e confessa: "Aprendendo muito"

Em entrevista à CARAS Brasil, Leo Santana revelou que recebe ajuda de mãe e irmãs para entender universo feminino durante criação de Liz

O cantor Leo Santana (35) confessa que tem aprendido bastante sobre o universo feminino com sua filhinha, Liz (2), fruto de seu relacionamento com a dançarina Lorena Improta (30). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu a intimidade e revelou como tem sido viver a experiência da paternidade.

Em meio a rotina corrida da carreira, Leo conta que ter apoio dos familiares tem sido importante para ele vivenciar com mais tranquilidade os dilemas paternos. "A rotina de pai está sendo uma delícia. Durante os dias que estou em casa busco aproveitar ao máximo a minha filha. Sempre foi um sonho meu ser pai", conta.

"Entrar no universo feminino não é fácil, mas eu sou cercado de mulheres incríveis que me ajudam a entender um pouco disso. Além de Lore, tem a minha mãe e minhas irmãs que estão comigo ali me ensinando um pouco desse universo", disse o baiano.

O cantor, que no próximo dia 16 lançará uma canção ao lado de Zé Felipe, completou dizendo que também aprende bastante com Liz. Segundo o cantor, apesar da pouca idade, a garotinha sempre traz novas perspectivas para o papai. "Ela nos ensina todos os dias coisas maravilhosas", afirma.

Em recente bate-papo com a CARAS, Lore também falou um pouco sobre a divisão de tarefas dentro de casa e garantiu que Leo é um pai super cuidadoso, que se importa em estar presente na educação de Liz.

"Eu e Leo organizamos nossas agendas para ele estar com a Liz nesses dias que estou fora. Também temos nossa rede de apoio, a minha família e do Leo, que amam ficar com Liz e depois não querem mais soltar ela (risos)", disse.

Em tempo, Leo tem se preparado para iniciar seu projeto verão. Ele tem divulgado aos poucos o EP Sofrência ou Fuleragem?, que foi dividido em três partes, dando destaque à mistura de gêneros musicais. "O verão é a minha época preferida do ano. Não tenho como negar. É a época em que mais trabalho, mas também é a que eu mais sinto que estou realizado e fazendo o que eu amo", conta.

"Estamos montando um projeto incrível que em breve vocês vão ter maiores detalhes, além é claro do que costumo dizer que é a nossa copa do mundo, o Carnaval. E os foliões podem se preparar para o correr atrás do trio", finaliza.