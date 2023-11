Léo Santana explica por que se uniu a Zé Felipe para novo hit: 'Mistura gostosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Léo Santana comentou sobre parceria com Zé Felipe e expectativas para ter novo hit das redes sociais

O cantor Léo Santana (32) já tem data marcada para a chegada de mais uma aposta para o verão brasileiro. No próximo dia 16 de novembro ele lançará com Zé Felipe (26) a música Cama Repetida, canção que faz parte da terceira parte do EP Sofrência ou Fuleragem?. Em entrevista à CARAS Brasil, ele falou um pouco sobre a parceria que deve movimentar os fãs nas redes sociais.

"Eu sempre quis gravar com o Zé, é sempre bom a mistura de ritmos. Apesar de meu estilo musical ter a raiz no pagode, eu sempre misturei muito. A parceria com o Zé Felipe foi mais uma oportunidade de mostrar a mistura gostosa da fuleragem do pagodão da Bahia com a sofrência para o mundo", disse.

Em uma espécie de 'megazord do pop', os dois nomes mais cantores populares das redes sociais no Brasil pretendem juntar o melhor dos seus gêneros musicais, para fazer todo mundo dançar nas redes sociais e festas pelo Brasil. "Acredito que se a galera está curtindo e está bombando é porque estamos no caminho certo e isso é bom para ambos os artistas", declara, Leo.

"Trazer músicas que interajam com os nossos fãs, como as dancinhas, por exemplo, sempre foi uma característica minha muito forte desde a época do Rebolation quando eu ainda liderava o Parangolé. Estou sempre lançando algo com dancinha, mas acredito que independente de tudo, são os nossos fãs e admiradores do nosso trabalho que fazem com que a música seja ou não um sucesso".

Gravado com ares de superprodução, o vídeo contou com a participação especial de suas respectivas esposas, Lore Improta e Virginia Fonseca. Em meio a um cenário com o maior clima de romance, sedução, fuleragem e muita dança, os quatro os juntos prometem parar a internet.

Ao contrário de Virginia, que volta e meia aparece em clipes de Zé Felipe, essa será a segunda vez que Lore aparece em uma produção com Leo. Para o baiano, o reencontro profissional com a primeira dama é algo especial: "Essa é a primeira vez que gravamos juntos depois de casados".

"Em 2015, Lore participou como figurante do clipe da música ‘Se eu te trair a Culpa é Sua’. Foi nesse trabalho que eu a conheci e comecei a me interessar por ela. Porém, na época, ela namorava. Já fizemos alguns trabalhos juntos na internet, e é sempre bom. Ela é uma profissional incrível e comprometida com o que faz, o que torna tudo mais fácil", afirma.

Com o lançamento de Cama Repetida, que faz parte da 3ª parte do EP Sofrência ou Fuleragem?, Leo vai dar início oficialmente a sua preparação para o verão. "O verão é a minha época preferida do ano. Não tenho como negar. É a época em que mais trabalho, mas também é a que eu mais sinto que estou realizado e fazendo o que eu amo", conta.

"Estamos montando um projeto incrível que em breve vocês vão ter maiores detalhes, além é claro do que costumo dizer que é a nossa copa do mundo, o Carnaval. E os foliões podem se preparar para o correr atrás do trio", finaliza.