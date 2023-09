Lore Improta revela como Leo Santana ajuda na criação de filha: "Organizamos nossas agendas"

Em entrevista à CARAS Brasil, Lore Improta falou um pouco sobre sua primeira viagem para cobrir a Semana de Moda de Milão, na Itália

A influenciadora Lore Improta (30), esposa de Leo Santana (35), aos poucos tem se acostumado com a realidade de ficar longe da filha, Liz (1), para poder trabalhar. Acompanhando de perto a Semana de Moda de Milão, na Itália, a dançarina contou à CARAS Brasil como acertou com o maridão para conseguir cuidar da herdeira.

"Eu e Leo organizamos nossas agendas para ele estar com a Liz nesses dias que estou fora. Também temos nossa rede de apoio, a minha família e do Leo, que amam ficar com Liz e depois não querem mais soltar ela (risos)", disse.

Em meio à correria dos eventos na cidade da moda, a loira confessou que já está morrendo de saudade da pequenina e logo retorna para Salvador: "Daqui vou direto para a minha casa ficar com minha filha e matar a saudade".

Elogiada constantemente por suas produções, Lore tem vivido pela primeira vez a experiência de fazer a cobertura de uma semana de moda. A baiana disse que tem aprendido bastante com a viagem.

"Está sendo muito especial. Além de moda, também estou rodeada de cultura, tanto da Itália como de outros países, pois tem pessoas de diversos lugares. É fantástico estar vivenciando essa experiência e vendo as tendências que virão nos próximos meses", declara.

Leia também: Filha de Lorena Improta rouba a cena ao invadir ensaio da mãe

Para o evento internacional, Lore precisou se preparar com antecedência para não fazer feio em Milão. Com a ajuda de seu stylist e das grifes, ela conseguiu achar os looks perfeitos para cada ocasião.

"Conversamos com as marcas dos looks que estou usando na viagem e juntos, selecionamos peças que eu gostei e que me representam. Assim, construímos meus looks em cima das escolhas que fizemos, e para dar tudo certo no final, porque os dias são bastante agitados aqui, fotografei toda a produção para cada ocasião", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

CONFIRA FOTOS DE LORE IMPROTA EM MILÃO, DURANTE A SEMANA DE MODA:

Foto: @guiimasca

Foto: @guiimasca