Filha de Lorena Improta rouba a cena ao invadir ensaio da mãe

Lorena Improta explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 15, ao dividir com os seguidores um momento divertido da filha, Liz, de 1 ano, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana.

A dançarina estava ensaiando uma coreografia com sua equipe e decidiu gravar o momento. Enquanto o grupo fazia os passos, a menina chegou e começou a imitá-los, deixando a mamãe e os outros bailarinos completamente encantados.

Ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram, Lore falou sobre Liz gostar de dançar. "Se eu não filmasse ninguém ia acreditar! (foi a primeira vez que ela viu a gente fazendo a coreografia!). Será que vai gostar de dançar igual a mãe e o pai?", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram completamente encantados com a postagem. "Meu coração não aguenta", escreveu uma seguidora. "Que gracinha", falou outra. "A coisa mais perfeita", afirmou uma fã. "Surreal", comentou Léo Santana. "Filha de peixe, peixinha é", disse Mileide Mihaile.

Vale lembrar que Lore completou 30 anos, e na última terça-feira, 12, ela ganhou uma festa surprwsa de sua família após comemorar a data de forma intimista com o marido, Leo Santana, nos Estados Unidos. Nos Stories, a dançarina compartilhou com seus seguidores os emocionantes momentos da recepção. Visivelmente emocionada, ela correu para abraçar suas amigas e familiares, incluindo sua filha, Liz. "Eu amo tanto vocês", disse ela.

Confira o vídeo:

