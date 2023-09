Mansão de Leo Santana e Lorena Improta: Veja spoilers da decoração

Arquiteto do casal Leo Santana e Lorena Improta mostra detalhes de como será a decoração da mansão do casal em Salvador

O cantor Leo Santana e sua esposa, a dançarina Lorena Improta, já aprovaram como vai ser a decoração da mansão que estão construindo em Salvador, na Bahia. Nesta semana, eles receber a visita do arquiteto Filipo Madeira e deram spoilers para os fãs de como vai ficar a decoração do novo lar deles.

Nos stories do Instagram, o arquiteto mostrou as fotos do projeto de como ficará a mansão deles. As imagens revelaram que a casa é um sobrado e contará com paredes com grandes janelas de vidro. O local ainda terá piscina com borda infinita e no terceiro andar da propriedade.

A decoração da casa contará com tons sóbrios, incluindo branco, cinza e bege em vários ambientes da área social. Os toques de cor vão ser dados nos detalhes de alguns móveis, como uma poltrona verde na sala de estar. A cozinha também será branca e terá uma ilha com área para refeição.

A filha deles, Liz, terá um quarto dos sonhos de toda criança, com direito a um escorregador e piscina de bolinhas.

Veja o projeto da mansão:

Lorena Improta já falou sobre a piscina da nova mansão

Há pouco tempo, a dançarina Lorena Improta revelou de quem foi a ideia de ter uma piscina no teto da sala de estar de sua nova casa. Ela e o marido, o cantor Léo Santana, estão construindo uma mansão em Salvador, na Bahia, para se mudarem em breve. Há pouco tempo, as imagens do projeto foram reveladas nas redes sociais e o projeto sofisticado chamou a atenção, inclusive a piscina no teto.

Então, ela contou mais detalhes da ideia. “Foi ideia do Léo. Porque a gente preza por privacidade. Ainda estamos entendendo a funcionalidade da piscina no teto, até para não dar problemas futuros. Mas pedi também uma piscina no jardim, com verde em volta. Vai ser ótimo para as crianças poderem brincar”, disse ela ao Jornal Extra.

Lore Improta ainda contou que a construção da nova casa é para que o espaço atenda todas as necessidades da família. "No nosso endereço atual, a casa já estava ficando pequena. Um dos quartos foi para Liz. Outro, nós tivemos que transformar em closet, com nossas roupas de trabalho e peças que quero doar para o bazar beneficente. A gente acabou ficando sem quarto de visitas. E quando surgir outra criança, também não tem espaço. Estamos focando no nosso conforto. É o nosso sonho", afirmou.