Lorena Improta revela de quem foi a ideia de ter uma piscina no teto da sala

Casada com Leo Santana, Lorena Improta conta mais sobre a construção de sua casa dos sonhos em Salvador

A dançarina Lorena Improta (29) revelou de quem foi a ideia de ter uma piscina no teto da sala de estar de sua nova casa. Ela e o marido, o cantor Léo Santana (35), estão construindo uma mansão em Salvador, na Bahia, para se mudarem em breve. Há pouco tempo, as imagens do projeto foram reveladas nas redes sociais e o projeto sofisticado chamou a atenção, inclusive a piscina no teto.

Então, ela contou mais detalhes da ideia. “Foi ideia do Léo. Porque a gente preza por privacidade. Ainda estamos entendendo a funcionalidade da piscina no teto, até para não dar problemas futuros. Mas pedi também uma piscina no jardim, com verde em volta. Vai ser ótimo para as crianças poderem brincar”, disse ela ao Jornal Extra.

Lore Improta ainda contou que a construção da nova casa é para que o espaço atenda todas as necessidades da família. "No nosso endereço atual, a casa já estava ficando pequena. Um dos quartos foi para Liz. Outro, nós tivemos que transformar em closet, com nossas roupas de trabalho e peças que quero doar para o bazar beneficente. A gente acabou ficando sem quarto de visitas. E quando surgir outra criança, também não tem espaço. Estamos focando no nosso conforto. É o nosso sonho", afirmou.

Lorena Improta e Léo Santana celebram os dois anos de casamento

Há poucos dias, Lorena Improta e Léo Santana trocaram declarações de amor nas redes sociais para celebrarem os dois anos de casamento. “Hoje fazemos 2 anos de casados. E eu queria trazer aqui esse momento especial após 2 anos de pandemia, de incertezas, de medo e dor que tivemos, pra te mostrar essa multidão nos vendo passar com a música número 1 do país. Estarei sempre colada contigo, lado a lado. Torcendo e vibrando por cada conquista sua. Em todos os momentos. Todos os dias te falo o quanto te admiro e te amo. Que tenhamos muitos anos juntos e muitos nenéns felizes”, escreveu Lore na homenagem.

Por sua vez, ele postou: "2 anos de casados tinha que ser algo bem nossa vibe. Te amoo @loreimprota que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê sabedoria, discernimento, paz, MAIS FILHOS, amor, cumplicidade, parceria, paciência e que juntos continuemos a viver assim.. leve, feliz e sempre com muito astral".