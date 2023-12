Juliana Paes arrasa com decoração diferentona na árvore de Natal

Juliana Paes aposta em decoração diferentona para sua árvore de Natal e arrasa o coração de seus seguidores com cliques encantadores

Para entrar no clima das festas de fim de ano, a atriz Juliana Paes já está com a sua casa toda decorada! Nesta sexta-feira, 15, a famosa mostrou em suas redes sociais que sua árvore de Natal já está pronta para as celebrações e chamou a atenção com a decoração diferentona.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista posou em frente a árvore com look bem simples, mas super lindo! Na foto, Juliana usou uma regatinha branca, com amarras na frente, e shorts jeans, que complementaram o visual do seu cabelo natural.

Ao fundo, a decoração da árvore se destacou, já que ela possui apenas uma faixa em espiral com bolas vermelhas de tamanhos diferentes. O resto da árvore ficou sem decorações, mas ela ficou iluminada com pisca-piscas amarelos.

Na legenda, a atriz fez questão de se mostrar animada para o Natal. "IT’S TIME!!!!! A contagem regressiva para o Natal já começou por aqui e ficou ainda mais especial com cada detalhe mágico preparado especialmente pela @georgiafestas! Eu amei muito!!!!! Já pode dar play na música da Mariah Carey????", disse Juliana.

Seus seguidores logo se animaram e rasgaram elogios para o bom gosto da artista. "Uauuuu", disse a influenciadora Rafa Kalimann."Coisa mais linda, amei demais tudoooo nessa foto", declarou um fã. "Essa árvore ficou perfeiiita!", escreveu outro. "Gente! A perfeição, em uma fotografia!", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes exibe sua beleza natural em fotos conceituais

No último dia 21, a atriz Juliana Paes arrancou suspiros de seus seguidores ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais. Com cliques conceituais e super lindos, a artista se despediu do dia ao surgir maravilhosa para seus seguidores do Instagram.

Sem maquiagem e de cabelo bem cacheado, a famosa apostou em fotos do seu reflexo na janela, que também exibiram o dia ensolarado do lado de fora. Ela ainda fez carão para a câmera e deixou seus seguidores de queixo caído com sua beleza.