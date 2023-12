Neymar Jr personaliza árvore de Natal luxuosa com fotos da filha, Mavie

Pai babão! Neymar Jr. mostra decoração luxuosa de Natal em sua mansão e encanta ao personalizar árvore com fotos da filha, a pequena Mavie

Neste final de ano, Neymar Jr. está em festa! Além da temporada de datas especiais, o jogador de futebol encontrou outro motivo para celebrar: sua filha, a pequena Mavie, que tem apenas dois meses de vida. Em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ele personalizou a decoração luxuosa com cliques adoráveis da pequena em sua árvore de Natal.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, o papai babão mostrou que a temática de sua decoração não poderia ser outra. O jogador de futebol exibiu alguns dos ornamentos na árvore, como as bolinhas de acrílico decorativas. Cada uma contém registros fofíssimos do primeiro ensaio fotográfico newborn de sua filha recém-nascida.

Neymar Jr exibe detalhes da decoração de Natal em sua mansão - Reprodução/Instagram

Além dos registros da menina, a árvore também conta enfeites personalizados em tons de dourado, como a silhueta e a camisa do craque, que defende a Seleção Brasileira e o clube saudita Al-Hilal. Neymar Jr ainda incluiu outros detalhes natalinos na mansão, como um urso de pelúcia gigante e árvores menores para compor a decoração.

No perfil oficial do Instagram, o decorador responsável pela residência do jogador compartilhou detalhes do processo. Yuri Socuta divulgou um vídeo mostrando sua equipe preparando a mansão de Neymar para as datas especiais. O jogador se envolveu no processo e gostou tanto que contratou o serviço para outra árvore em sua segunda sala.

“Levar a magia do Natal é a nossa missão, obrigada Neymar por confiar em nosso trabalho e nossa equipe. Poder estar presente nesse momento tão especial é um sonho realizado e também uma grande responsabilidade, obrigado de coração por nos deixar fazer parte desse projeto!”, a equipe agradeceu a confiança do jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ARTE FLOR 🌹 (@artefloronline)

Vale mencionar que esse é o primeiro Natal da pequena Mavie, que chegou ao mundo no último dia 6 de outubro. A menina é fruto de um antigo relacionamento entre o jogador de futebol e a influenciadora digital Bruna Biancardi, que anunciou o ponto final na relação recentemente. Além disso, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Bruna Biancardi e Neymar Jr. se encontraram após término:

Mesmo separados, Bruna Biancardi e Neymar Jr. continuam convivendo com muita harmonia para o bem-estar da pequena Mavie, de dois meses. Prova disso foi que no último sábado, 16, o jogador de futebol levou a menina para conhecer sua família paterna e a influenciadora digital apareceu sorridente no encontro especial.

Nos registros compartilhados pelo perfil Segue a Cami, a herdeira da influenciadora com o craque surgiu fofíssima usando apenas uma fralda, mostrando como suas perninhas já estão grandes. Sorridentes, eles surgiram com a filha e os parentes de Neymar pai. O jogador, inclusive, chegou a dividir um registro da ex com a menina no colo em sua rede social.