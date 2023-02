Gabriela Pugliesi derrete seguidores ao mostrar quarto de Lion

Gabriela Pugliesi compartilhou detalhes encantadores de quarto do herdeiro

Muita fofura! Gabriela Pugliesi (38) decidiu colocar um fim na curiosidade dos seguidores e abriu um pouco da intimidade de sua família na tarde desta terça-feira, 28. A musa fitness compartilhou alguns detalhes do quarto luxuoso de seu primogênito, o pequeno Lion, que tem apenas três meses, fruto do relacionamento com o músico Túlio Dek (37).

Na legenda dos registros, publicados em seu Instagram, Gabriela brincou com a decoração digna de realeza do herdeiro: “Fotos inéditas dos aposentos de Vossa Alteza Lion”, dando início a um álbum repleto de cliques com foco nos detalhes do cômodo. A influenciadora também marcou as empresas e parceiros responsáveis pela decoração.

Ela também explicou o conceito por trás de alguns dos detalhes: “Escolhi os tons de verde claro, off white e madeira natural. Papel de parede com desenho de folhas porque a gente ama o mato e uma brincadeira de várias estampas misturadas nos mesmos tons", explicou sobre os tons mais neutros que predominam o quartinho de Lion.

Por fim, a loira também revelou que não pretende fazer um tour mais extenso do cômodo: "A pedido do rei, o quarto não será aberto para visitas turísticas pois ele alega que já está sendo bem humilde de fornecer as fotos para publicidade. Agradeço a compreensão Att, Assessoria Jurídica de Dom Lion”, escreveu em tom de brincadeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Nos comentários, os fãs elogiaram o bom gosto da musa: “Quero morar aí”, disse uma seguidora. “Savaninha particular do Rei Lion”, exaltou outra. “Perfeito os aposentos de Dom Lion”, outra admiradora entrou na brincadeira. “Tudo muito lindo”, disse mais uma.

Gabriela Pugliesi aproveita dia de muito sol para renovar bronzeado

Gabriela Pugliesi elevou a temperatura da web com alguns cliques ousados no meio deste mês. Com apenas um emoji de lagartixa na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora fitness aproveitou o céu completamente azul e ensolarado para pegar aquele bronzeado. Pugliesi surgiu sem a parte de cima do biquíni e deixou os seguidores babando.