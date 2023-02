Topless, Gabriela Pugliesi aproveita dia de muito sol para renovar bronzeado

Influenciadora Gabriela Pugliesi arranca elogios de seus seguidores ao surgir topless para renovar bronzeado

A musa fitness Gabriela Pugliesi (38) decidiu elevar a temperatura da internet ao surgir topless para renovar seu bronzeado, nesta quinta-feira, 16! Em meio a natureza, a influenciadora compartilhou alguns cliques em suas redes sociais que arrancaram elogios de seus milhões de seguidores.

Com apenas um emoji de lagartixa na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora fitness aproveitou o céu completamente azul e ensolarado para pegar aquele bronzeado. Pugliesi surgiu sem a parte de cima de seu biquíni, usando apenas alguns acessórios como colar, brincos, anéis e pulseiras, deitada sobre um tapete.

Os comentários foram inundados de elogios para a musa fitness. “Você tá tão real, natural, isso é perfeito”, comentou uma seguidora. “Arrasou como sempre, com muita perfeição”, exaltou uma outra. “Como pode ser tão maravilhosa sempre?”, se questionou um terceiro internauta. Além dos milhares de corações, emojis de carinhas apaixonadas e palminhas enviados à Pugliesi.

Veja a publicação da musa fitness Gabriela Pugliesi, que arrancou elogios de seus mais de milhões de seguidores ao surgir topless para renovar seu bronzeado no dia de muito sol:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)



Gabriela Pugliesi mostra detalhes da festa de mesversário do filho, Lion

Desde que Lion nasceu, Gabriela Pugliesi agita as redes sociais compartilhando sua rotina com o pequeno. A musa fitness e o músico Tulio Dek, pai do recém-nascido estão curtindo muito essa fase da maternidade e fazem questão de comemorar a chegada de cada mês com uma pequena celebração de aniversário.

Na última sexta-feira, 3, Lion completou três meses e Gabriela Pugliesi preparou um mêsversário encantador. No Instagram, ela compartilhou alguns cliques da festinha, com tema de realeza: "A comemoração do 3 mês foi básica e simples. Roupa de quando ele foi o primeiro rei da França e banquete feito aqui no palácio mesmo", a musa brincou na legenda.