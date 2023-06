Arquiteta Soraia Nunes cria projeto para impactar positivamente a saúde mental dos moradores

Soraia Nunes revela seu espaço na mostra 'Morar Mais São Paulo' com inspiração em conceito da neuroarquitetura

A arquiteta Soraia Nunes montou um ambiente com soluções inspiradas na neuroarquitetura em seu espaço na mostra Morar Mais São Paulo, que acontece no Morumbi. A profissional criou um espaço que busca impactar positivamente a saúde mental dos moradores, proporcionando espaços acolhedores e aconchegantes.

O ambiente foi denominado de Casa de Vidro e foi pensado para ser um lugar de contemplação do paisagismo do jardim e demais elementos do projeto. A estrutura foi montada em módulos de metalon com iluminação em led, mobiliários orgânicos, diferentes texturas, tons de verde e paleta de cores claras. “A Casa de Vidro tem toque de minimalismo, onde o usuário consegue permanecer em qualquer estação, e um microclima próprio rodeado por árvores e plantas”, disse ela.

No espaço da Cozinha Integrada Ítalo Brasileira, Soraia Nunes criou uma área pensada para a convivência, com paleta de cores pensada para a saúde emocional do morador, com carrinho de bar charmoso, ambiente colorido, cozinha integranda com a sala e um espaço para home office. “A escolha do papel de limões sicilianos foi o ponto focal do conceito do projeto, trazendo o frescor cítrico, o clima mediterrâneo e a fauna. Isso é possível graças às formas orgânicas, os tons terrosos e às texturas que remetem à nossa brasilidade”, contou.

A 19ª edição da Mostra Morar Mais São Paulo acontece até 2 de julho.