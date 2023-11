Juliana Paes exibe sua beleza natural em fotos conceituais: "Preciosa"

Juliana Paes aposta em fotos conceituais nas redes sociais e exibe sua beleza natural para seus seguidores; confira!

Na noite desta terça-feira, 21, a atriz Juliana Paes encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais. Em cliques conceituais, a artista se despediu do dia ao surgir maravilhosa para seus seguidores do Instagram.

Sem maquiagem e de cabelo bem cacheado, a famosa apostou em fotos do seu reflexo na janela, que também exibiram o dia ensolarado do lado de fora. Ela ainda fez carão para a câmera e deixou seus seguidores de queixo caído com sua beleza.

Com apenas um emoji de laço na legenda da publicação, a atriz recebeu uma chuva de elogios nos comentários. "Maravilhosa", disse o ator Ary Fontoura. "Ooohhh Julita Preciosa", declarou fã. "Zero defeitos", disparou outro. "Amo tanto quando você aparece com selfie!!!!", disse mais um.

Confira a publicação:

Fernanda Souza renova suas energias em passeio pela natureza

Outra famosa que aproveitou para mostrar sua beleza natural para seus seguidores foi a atriz e apresentadora Fernanda Souza. Nesta terça-feira, 21, a famosa contou que aproveitou seu tempo livre para renovar as energias ao ar livre. Em pausa na rotina, ela curtiu um passeio pela natureza e surgiu sem filtros para seus seguidores.

A artista apostou em uma trilha para curtir o dia de sol na cachoeira e ainda renovou suas redes sociais com novos cliques. No álbum de fotos compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Fernanda surgiu de vestido confortável e tênis para encarar a caminhada. Ela também apareceu em cima de uma vassoura e, logo depois, se refrescando na cachoeira.

Bem humorada, ela se divertiu com os registros na legenda da publicação. "Uma bruxinha com sua vassoura depois de um banho de cachoeira, não quer guerra com nobody! Ps. Quem não lembrou dessa musiquinha, tava onde nos anos 90? Ps2. A legenda dessa foto poderia ser: “E la vamos nós! … E lá vamos nós!" (Essa referência só vai pegar quem viu Pica Pau na infância…)", escreveu ela.