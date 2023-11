Fernanda Souza renova suas energias em passeio pela natureza: "Maravilhosa"

Em passeio pela natureza, Fernanda Souza aproveita para renovar suas energias e atualizar suas redes sociais; confira as fotos!

Em pausa na sua rotina, a atriz e apresentadora Fernanda Souza aproveitou seu tempo livre para renovar as suas energias ao ar livre. Em passeio pela natureza, a estrela surgiu sem filtros para mostrar que apostou em uma trilha até uma cachoeira para curtir o dia de sol.

Nesta terça-feira, 21, a famosa compartilhou novos cliques em seu perfil oficial do Instagram e abriu o álbum de fotos do dia delicioso para seus seguidores. De vestido confortável e tênis, Fernanda surgiu em cima de uma vassoura e posou em uma ponte. Logo depois, ela também apareceu se refrescando em uma cachoeira.

Bem humorada, ela se divertiu com os registros na legenda da publicação. "Uma bruxinha com sua vassoura depois de um banho de cachoeira, não quer guerra com nobody! Ps. Quem não lembrou dessa musiquinha, tava onde nos anos 90? Ps2. A legenda dessa foto poderia ser: “E la vamos nós! … E lá vamos nós!" (Essa referência só vai pegar quem viu Pica Pau na infância…)", escreveu ela.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de lhe enaltecer. "Me leva Fe?", pediu a atriz Mariana Ximenes. "Boniteza", disparou fã. "Maravilhosa", escreveu outro. "Linda demais", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Souza (@fernandasouzaoficial)

Fernanda Souza sofre com distância da namorada

Em outubro, a atriz e apresentadora Fernanda Souza fez um desabafo sobre seu relacionamento com seus seguidores. A comandante do reality show da Netflix, Ilhados com a Sogra, disse que também passou por um momento de confinamento e ficou distante de sua namorada, Eduarda Porto.

Em um dos episódios do programa, a apresentadora surpreendeu ao derramar lágrimas devido à saudade de sua parceira. A cena aconteceu enquanto Fernanda assistia o reencontro emocionante de alguns participantes do reality, que incluíam mães, filhos, genros e noras, revisitando lembranças de sua própria família.

Com a voz embargada, Fernanda aproveitou a oportunidade para se declarar para amada, Duda, e também para sua mãe, Ida Souza: “Ah, me deu saudade da minha mãe, me deu saudade da minha mulher”, admitiu a apresentadora.