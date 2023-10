Fernanda Souza sofre com distância da namorada: “Saudade da minha mulher”

Discreta em sua vida pessoal, Fernanda Souza abre rara exceção para desabafar sobre a saudade da namorada, Duda Porto

A apresentadora Fernanda Souza agarrou uma nova oportunidade em sua vida profissional e se tornou comandante do mais novo reality da Netflix, ‘Ilhados com a Sogra’. Mas o que a ruiva não esperava, é que ela também teria que fazer parte do confinamento e ficar distante de sua namorada, Eduarda Porto, mais conhecida como Duda.

Em um dos episódios do programa, a apresentadora surpreendeu ao derramar lágrimas devido à saudade de sua parceira. A cena aconteceu enquanto Fernanda assistia o reencontro emocionante de alguns participantes do reality, que incluíam mães, filhos, genros e noras, trazendo à tona lembranças de sua própria família.

Com a voz embargada, Fernanda aproveitou a oportunidade para se declarar para amada, Duda, e também para sua mãe, Ida Souza: “Ah, me deu saudade da minha mãe, me deu saudade da minha mulher”, disse a apresentadora, que precisou passar um período isolada no litoral norte de São Paulo durante as gravações do programa.

A declaração da apresentadora derreteu a web, já que ela costuma ser bastante discreta e manter o relacionamento longe dos holofotes. Vale lembrar que Fernanda e Duda assumiram o namoro durante o carnaval do ano passado, quando a artista compartilhou um registro ao lado da amada em suas redes sociais. Esse é o primeiro namoro da ruiva desde o divórcio com Thiaguinho.

“Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós? Amor é amor. Fernanda e Eduarda”, elas escreveram na publicação sobre o relacionamento.

Como é a relação de Thiaguinho e Fernanda Souza?

Após o fim do casamento de quatro anos em 2019, o cantor Thiaguinho e a apresentadora Fernanda Souza continuam amigos. Inclusive, a atriz marca presença nos shows do ex com sua namorada, Duda Porto, e até vai à praia com ele com a eleita dele, Carol Peixinho. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o artista revelou detalhes da relação com a ex.