Thiaguinho revela detalhes da relação com sua ex, Fernanda Souza: ''Carinho''

Em exclusiva, cantor Thiaguinho abre o jogo sobre boa relação e convivência com a ex-esposa, Fernanda Souza

Após o fim do casamento de quatro anos em 2019, o cantor Thiaguinho e a apresentadora Fernanda Souza continuam amigos. Inclusive, a atriz marca presença nos shows do ex com sua namorada, Duda Porto, e até vai à praia com ele com a eleita dele, Carol Peixinho. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o artista falou sobre o assunto.

Com um EP recém-lançado, o Tardezinha no Mineirão, Thiaguinho revelou como mantém uma boa relação e convivência com a sua ex-esposa. Afinal, a maioria das pessoas e até os famosos não têm boa experiência com términos.

"A relação com a Fernanda Souza é baseada no respeito e na amizade. A naturalidade em nossa convivência após a separação reflete o carinho que ainda temos um pelo outro", explicou o que sentem um pelo outro.

Thiaguinho então falou sobre ter tido algum exemplo. "Não acredito em exemplos negativos, apenas em aprendizados. Meu lema para lidar com situações assim é manter a maturidade e a empatia, priorizando sempre o bem-estar de todos", declarou o que pensa.

O cantor e Fernanda Souza começaram a namorar em 2011. Após quatro anos, eles resolveram se casar em uma cerimônia luxuosa na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Em 2019, após oito anos juntos, eles surpreenderam ao revelarem o fim da relação. Em 2022, a atriz se declarou bissexual ao assumir namoro com a produtora Eduarda Porto.

Thiaguinho e Fernanda Souza curtem dia com as namoradas na praia

O cantor Thiaguinho e a ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza, demonstraram que a amizade segue firme e forte após o fim do casamento há alguns anos. Recentemente, os dois se encontraram uma praia no Rio de Janeiro na companhia de suas namoradas, Carol Peixinho – que é a amada do cantor – e Duda Porto – que é a eleita da comunicadora.

Veja as fotos:

