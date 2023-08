Look de Rafaella Justus para noitada é massacrado pelos fãs: "Muito adulto"

Look de Rafaella Justus para noitada com o pai rende polêmica; produção custou R$ 60 mil

Um look usado pela jovem Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro, está gerando comentários nas redes sociais. É que a jovem saiu para curtir uma noitada com o pai e acabou dividindo opiniões com sua produção ousada.

A foto publicada por Roberto Justus na noite deste domingo, 20, mostra a jovem com um vestido brilhante, sandália de saltos e maquiagem carregada. "Saindo ontem com a minha princesa para uma super festa!", comemorou ele.

Só que muitos seguidores consideraram o look muito adulto para uma menina de 13 anos. "Só acho que tem seu tempo pra tudo. Parece uma mulher de 25 anos", declarou um. "A roupa é linda, mas muito adulta para uma adolescente!", criticou outro. "Rafa é linda, mas está roupa não combina com uma menina da idade dela. Cadê a mãe que deveria opinar sobre o que ela deverá vestir?", criticou outro.

E olha que o look usado por Rafa Justus não era nada básico. Na foto, a pequena surge com um vestido de lantejoulas da marca Dress to Population (R$ 3 mil), uma sandália preta com spikes da marca Valentino (R$ 6 mil) e uma bolsa clássica da grife Chanel (R$ 48 mil).

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Rafaella Justus ganha festa surpresa no apartamento da mãe

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, fez aniversário e no sábado, 22, foi surpreendida com uma festa surpresa no apartamento da mãe em São Paulo. De volta de viagem, após curtir uns dias nos EUA com o pai, a jovem celebrou seus 14 anos com alguns familiares.

No vídeo postado pela apresentadora do Hoje Em Dia, a adolescente apareceu chegando com o padrasto, o jornalista global César Tralli, na casa com as luzes apagadas. Até que se ouviu os parabéns e acenderam as luzes, revelando que Helô Pinheiro, o avô, o pai de César e outras pessoas estavam no local.

Com alguns balões, um bolo decorado com sacolas de grife, docinhos, hambúrguer e batata frita, a família Pinheiro Tralli comemorou o aniversário de Rafaella Justus com intimidade. "Surpresa para Rafa! Feliz aniversário meu amor", escreveu Ticiane Pinheiro. Veja como foi aqui.