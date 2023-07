Rafaella Justus ganha festa surpresa no apartamento da mãe

Após voltar de viagem, Rafaella Justus ganha festa surpresa íntima na casa de Ticiane Pinheiro e celebra seus 14 anos

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, fez aniversário nos últimos dias e neste sábado, 22, foi surpreendida com uma festa surpresa no apartamento da mãe em São Paulo. De volta de viagem, após curtir uns dias nos EUA com o pai, a jovem celebrou seus 14 anos com alguns familiares.

No vídeo postado pela apresentadora do Hoje Em Dia, a adolescente apareceu chegando com o padrasto, o jornalista global César Tralli, na casa com as luzes apagadas. Até que se ouviu os parabéns e acenderam as luzes, revelando que Helô Pinheiro, o avô, o pai de César e outras pessoas estavam no local.

Com alguns balões, um bolo decorado com sacolas de grife, docinhos, hambúrguer e batata frita, a família Pinheiro Tralli comemorou o aniversário de Rafaella Justus com intimidade. "Surpresa para Rafa! Feliz aniversário meu amor", escreveu Ticiane Pinheiro.

Nos últimos dias, a filha da apresentadora com Roberto Justus surpreendeu com seu look para comemorar o aniversário durante a viagem que estava fazendo com o pai. A garota apostou em um vestido roxo, rasteirinhas e uma bolsa de grife, de tamanho micro, e laranja. Veja a combinação icônica aqui.

Veja a festa surpresa de Rafaella Justus:

César Tralli faz declaração no aniversário de Rafaella Justus: 'Sinto muito sua falta'

Em sua rede social, César Tralli compartilhou uma foto da família que construiu com a herdeira de Helô Pinheiro e falou sobre conviver com a aniversariante há 10 anos. Quando conheceu Ticiane Pinheiro, o comunicador não queria ter filhos até passar o tempo com Rafa e ver que tinha vocação para ser pai.

"Dia Especial! Ela está viajando, volta amanhã. Pois assim que acordei hoje escrevi para Rafa: “Feliz aniversário. Sinto muito sua falta. Você é meu amorzinho. Será a eterna biscoita. Te conheci com 04.

Hoje você faz 14 anos. Sou muito feliz do seu lado. E quero cada mais participar da sua vida e você da minha. Hoje você tem a Manu. Que te ama muito também. Te amo", declarou-se ele para a adolescente.