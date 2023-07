Rafa Justus surge com produção icônica ao comemorar 14 anos: "Uma princesa"

De vestido e bolsa de grife, Rafa Justus surge com produção icônica em fotos; veja

A bela Rafa Justus deixou os fãs impressionados ao compartilhar uma foto para comemorar seu aniversário de 14 anos. Nas redes sociais, a jovem usou uma produção icônica com direito a peças de luxo e maquiagem leva.

Ela surgiu usando um vestidinho sem alças bem estiloso e uma bolsa de grife. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus causou com a produção e ganhou elogios dos fãs. "Capítulo 14", disse ela para comemorar a data.

Nos comentários, a jovem recebeu muitos prabéns. "Parabéns linda! Sou sua fã! Continue com esse carinho e humildade em tratar as pessoas e será muito feliz", elogiou um. "Parabéns menina linda! Deus abençoe e realize seus sonhos", disse outro. "Essa sabe ser linda, parece uma princesa", escreveu outro.

Mais cedo, Justus publicou uma foto em que aparece ao lado da menina para declarar todo o seu amor: “Meu bebê cresceu! Parabéns Rafinha! 14 anos! Que menina incrível você se tornou. Meiga, carinhosa ao extremo, super família. Encanta a todos por sua personalidade e inteligência”, o empresário se derreteu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Vale lembrar que além de Rafaella, o empresário e apresentador também é pai de Ricardo, Fabiana, Luiza e Vicky, fruto de diferentes relacionamentos. Atualmente, ele é casado com a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Já Ticiane Pinheiro também é mãe da pequena Manuella, fruto do seu relacionamento com o jornalista César Tralli.

Foto de Roberto Justus durante viagem em família gera especulações:

Uma foto do empresário Roberto Justus gerou muita repercussão nas redes sociais na última terça-feira, 18, e divertindo os seguidores. É que ele apareceu ao lado da família em uma série de registros inéditos, mas alguns detalhes, como o pé do empresário, além da posa dele ao lado da esposa, acabaram roubando a cena e receberam muitos comentários.