Foto de Roberto Justus durante viagem em família gera especulações: "Influência"

Foto de Roberto Justus durante viagem divide opiniões entre os fãs; entenda a história

Uma foto do empresário Roberto Justus está gerando muita repercussão nas redes sociais nesta terça-feira, 18, e divertindo os seguidores. É que ele apareceu ao lado da família em uma série de registros inéditos.

Ele está nas Bahamas ao lado da esposa, Ana Paula Siebert, e das filhas Rafa Justus e Vicky Justus. Nas fotos, todos aparecem agarradinhos em cliques após um jantar luxuoso no paraíso caribenho. Só que no último clique, ele surgiu fazendo uma pose inusitada.

"Acho que esse pezinho do Roberto ficou bom não!", alfinetou um. Outros afirmaram que a musa foi uma influência para a foto. "Influência da Ana que modela e tem seus truques", disse outro. "Verdade, acho que a pose foi Ana Paula que pediu", afirmou um terceiro. "Roberto tá querendo copiar a pose da Ana... De tanta convivência aprendeu a fazer as mesmas pose", escreveu outro.

Recentemente, Justus também publicou um vídeo se divertindo com as filhas em sua mansão. No vídeo é possível ver que o empresário fez a farra com as meninas! De costas, ele finge que é ‘atropelado’ pelas crianças enquanto elas passeiam pela sala gigante do apartamento em um cavalo motorizado. "Não pode bater no bumbum do papai", diz a modelo no vídeo, ao se divertir com a cena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ticiane Pinheiro recebe caçula de Roberto Justus em sua casa: 'Linda'

Há poucas semanas, Ticiane Pinheiro apareceu com as filhas, Rafaella Justus e Manuella, e a convidada especial, a caçula de Roberto Justus com Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de três anos. No quarto de brinquedo das garotas, no apartamento onde vive com o apresentador globalCésar Tralli, a loira fez o clique com as pequenas brincando e encantou com tanta fofura.

"Passando em casa para dar um beijjo na Manu e na Rafa antes de ir para o aeroporto para mais uma gravação de 'Troca de Esposas'. Elas ficaram brincando com a Vicky linda", contou a filha de Helô Pinheiro ao exibir o registro do trio cheio de charme.