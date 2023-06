Ticiane Pinheiro recebe caçula de Roberto Justus em sua casa: 'Linda'

Ticiane Pinheiro recebe Vicky Justus em sua casa para brincar com suas filhas e encanta ao mostrar momento

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou um momento de sua vida pessoal nesta terça-feira, 20, antes de fazer mais uma viagem para gravar a nova temporada de Troca de Esposas. Na selfie, ela apareceu com as filhas, Rafaella Justus e Manuella, e a convidada especial, a caçula de Roberto Justus com Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de três anos.

No quarto de brinquedo das garotas, no apartamento onde vive com o apresentador global César Tralli, a loira fez o clique com as pequenas brincando e encantou com tanta fofura.

"Passando em casa para dar um beijjo na Manu e na Rafa antes de ir para o aeroporto para mais uma gravação de 'Troca de Esposas'. Elas ficaram brincando com a Vicky linda", contou a filha de Helô Pinheiro ao exibir o registro do trio cheio de charme.

Nos últimos dias, Ticiane Pinheiro celebrou seu aniversário de 47 anos. A famosa fez uma festa e não contou com a presença do esposo, ela então explicou o motivo da ausência do jornalista global. Antes do evento, ela teve um jantar romântico com César e recebeu uma surpresa no camarim da Record TV enviada por ele.

É bom lembrar que ela foi casada com Roberto Justus entre 2006 a 2013. Do relacionamento, ela teve sua primogênita, Rafaella Justus, que hoje está com 13 anos. Em 2017, ela selou a união com César Tralli após se separarem por ele não querer ter filhos naquela época.

Veja a foto de Vicky Justus na casa de Ticiane Pinheiro:

Ticiane Pinheiro mostra seu bolo de aniversário sofisticado para almoço com as amigas

A apresentadora Ticiane Pinheiro completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 16, e comemorou em grande estilo. A estrela reuniu suas amigas e a família em um almoço especial na cidade de São Paulo após o seu dia de trabalho no programa Hoje Em Dia, da Record TV.

No evento, ela organizou uma mesa de doces com direito a bolo de aniversário de três andares. O doce contou com decoração de tulipas e feito em vários tons de rosa. A foto do bolo foi revelada pela filha mais velha dela, Rafaella Justus, nas redes sociais.

Além do almoço especial, Ticiane Pinheiro também comemorou o seu aniversário ao lado das filhas, Rafaella e Manuella, durante o café da manhã. As meninas fizeram cartões para a mãe coruja e colocaram na mesa do café para ela.