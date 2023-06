Sem César Tralli, Ticiane Pinheiro comemora aniversário em festão: 'Não consegue'

Mais um ano, Ticiane Pinheiro comemora aniversário sem a presença de César Tralli e explica motivo

A apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou seu aniversário de 47 anos nesta sexta-feira, 17, em grande estilo e com muita animação. Como todos os anos, ela promoveu um evento especial só para as amigas.

Em um espaço de luxo em São Paulo, a jornalista recebeu apenas convidadas mulheres e permitiu a presença de homens apenas na hora dos parabéns. Contudo, César Tralli não apareceu para o momento. Apenas o pai e o irmão da loira surgiram.

A aniversariante então explicou mais uma vez que o esposo tem uma rotina intensa no trabalho. O apresentador além de comandar o Jornal Hoje, na TV aberta, ainda conduz uma atração na Globonews, do canal fechado.

“Agora a comemoração é só com as minhas amigas. Na hora do parabéns, meu pai e meu irmão vêm, só o César que não consegue porque ele está trabalhando. Mas, à noite, eu comemoro com o meu maridinho”, explicou ela.

Um dia antes de seu aniversário, Ticiane Pinheiro saiu para jantar com o esposo. Ela ainda foi surpreendida com um mimo no camarim da Record TV enviado pelo amado.

Ticiane Pinheiro mostra seu bolo de aniversário sofisticado para almoço com as amigas

A apresentadora Ticiane Pinheiro completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 16, e comemorou em grande estilo. A estrela reuniu suas amigas e a família em um almoço especial na cidade de São Paulo após o seu dia de trabalho no programa Hoje Em Dia, da Record TV.

No evento, ela organizou uma mesa de doces com direito a bolo de aniversário de três andares. O doce contou com decoração de tulipas e feito em vários tons de rosa. A foto do bolo foi revelada pela filha mais velha dela, Rafaella Justus, nas redes sociais.

Além do almoço especial, Ticiane Pinheiro também comemorou o seu aniversário ao lado das filhas, Rafaella e Manuella, durante o café da manhã. As meninas fizeram cartões para a mãe coruja e colocaram na mesa do café para ela.