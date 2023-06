Cesar Tralli faz declaração apaixonada para Ticiane Pinheiro: ''Níver do meu amor”

Apresentadora Ticiane Pinheiro ganhou declaração especial e beijo apaixonado do marido em seu aniversário

O início desta sexta-feira, 16, foi motivo de muita festa para Ticiane Pinheiro! Isso porque a apresentadora está completando mais um ano de vida e logo nos primeiros minutos do seu dia se deparou com uma lindíssima homenagem do marido, Cesar Tralli.

Nas redes sociais, o jornalista elegeu uma imagem dando um verdadeiro beijo apaixonado na eleita para comemorar o dia de festa. “Abrindo as celebrações do níver do meu amor. Aquele jantar a sós cheio de romantismo, que eu amoooo. Privilégio meu de comemorar já de véspera. Bom demais. Tici Pinheiro, 16.06”, disse ele, ao parabenizar a loira.

Os comentários na postagem foram repletos de felicitações e carinho dos amigos e admiradores da família. Uma fã desejou: "Parabéns Tici! E parabéns Tralli pelo grande homem que você é para sua família! Admiro muito vocês!". Outra pessoa deixou uma mensagem tocante: "Exemplo para muitos… Vocês semearam e hoje colhem esse sentimento lindo e harmônico".

Apaixonada, Ticiane retribuiu o carinho que recebeu do amado em poucas palavras: "Te amo demais! Obrigada por tanto meu amor", disse ela. Cesar e Ticiane, começaram a namorar no início de 2014, após se conhecerem em um salão de beleza. Do fruto da união do casal, nasceu Manu Tralli.

Ainda nesta manhã, a jornalista foi surpreendida com uma mesa especial montada pelas filhas, Rafaella Justus e Manuella. Em seus stories, a loira mostrou a surpresa doce que ganhou. "Parabéns mamãe", dizia um dos bolos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CESAR TRALLI:

Cesar Tralli recebe a visita da filha nos estúdios da Globo

No início da semana,Cesar Tralli foi surpreendido em seu local de trabalho ao receber a visita especial de sua herdeira, a pequena Manuella, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, nos estúdios da Globo em São Paulo.

“Visita ilustre! Que honra receber esse meu amor da vida pela primeira vez aqui... 'Papai, posso ir no seu trabalho?'. 'Claro, filha! Vamos combinar algum dia'. 'Papai, você não vai me levar não?'. Promessa cumprida, finalmente. Com louvor”, disse ele na legenda do clique, ao contar que a filha pediu para vistar o trabalho do papai.