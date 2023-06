Ticiane Pinheiro ganha surpresa de César Tralli no trabalho: 'Meu amor'

Em seu aniversário, Ticiane Pinheiro ganha mimo de César Tralli em festinha nos bastidores do 'Hoje Em Dia'

A apresentadora Ticiane Pinheiro está comemorando seus 47 anos nesta sexta-feira, 16. Desde quando acordou, a famosa está recebendo declarações e muitos mimos. Depois de ganhar uma surpresa das filhas em casa, ela recebeu um presente de César Tralli no trabalho.

Após apresentar o Hoje Em Dia, na Record TV, a jornalista teve uma festinha em seu camarim com a equipe. Além de balões, bolos e salgadinhos, a loira recebeu várias flores luxuosas. Uma delas foi enviada pelo esposo.

Contente com o arranjo do marido, Ticiane Pinheiro surgiu radiante com o buquê nas mãos. "Obrigada meu amor", disse ela ao aparecer com as flores em tons de vermelho, rosa e laranja. Em outro clique, ela apareceu com o buquê dado pela mãe, Helô Pinheiro, que escolheu presentear a herdeira em tons de roxo.

Ainda nesta quinta-feira, 15, a aniversariante saiu para jantar com o marido. O momento especial e cheio de romance foi registrado pelo jornalista global em seu feed.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, impressionou ao mostrar seu talento musical em mais uma apresentação. Mamãe coruja, a apresentadora prestigiou a herdeira mais velha e gravou o momento, que foi compartilhado na rede social nesta sexta-feira, 09.

Cheia de estilo, a jovem, de 13 anos, apareceu sentada tocando uma bateria e usando um look todo preto para o evento especial. Rafaella Justus deu um show de espontaneidade e mostrou seu talento ao soltar a voz.

"Um pouco de música para essa sexta feira", publicou a esposa de César Tralli o vídeo cheio de atitude de sua filha mais velha, fruto do casamento que teve com o empresário Roberto Justus no passado.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a menina de elogios. "Maravilhosa", disse a cantora Gretchen. "Que linda, amei", aprovaram os internautas. "Perfeito, muito bom ouvi-la", elogiaram outros.

Ainda recentemente, Rafaella Justus impressionou ao surgir com um look neon. Cheia de estilo, a primogênita da loira roubou a cena em passeio com a família.

Veja o vídeo de Rafaella Justus cantando: