Rafaella Justus arrasa ao apostar em look neon para passeio em família

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus chama a atenção ao surgir com vestido verde neon em viagem especial

A jovem Rafaella Justus (13) caprichou na escolha do seu look para curtir um passeio em família no último final de semana. Filha de Ticiane Pinheiro (46), ela está curtindo as férias com o pai, Roberto Justus (68), e a madrasta, Ana Paula Siebert (35), em Trancoso, na Bahia, e apostou em um look chamativo .

Nas redes sociais, ela ostentou seu look estiloso ao surgir com um vestido de crochê na cor verde neon e completou o visual com uma bolsa preta básica. Além disso, a jovem caprichou na maquiagem e na pose na hora da foto.

“De ontem. Já com saudades do paraíso de Trancoso”, disse ela na legenda. Nos comentários, o pai elogiou a filha. “Que gatinha linda!”, disse Roberto Justus.

Rafaella Justus faz homenagem para o pai

Em abril deste ano, Rafaella Justus escreveu uma declaração carinhosa para celebrar o aniversário do seu pai. Ela fez um post especial nas redes sociais para elogiar o pai no seu dia e compartilhou uma foto encantadora deles juntos.

Na legenda, ela contou sobre a admiração que tem de ser filha dele. "Dia da minha maior inspiração e meu porto seguro. Do meu orgulho em pessoa e da pessoa que eu acordo todos os dias agradecendo por ter como base da minha vida! Dia do meu pai! Ele é aquela pessoa que esteve lá pra mim “since day 1”. Eu não tenho palavras pra expressar o quanto te amo pois é além do dicionário e dessa vida toda! Fui clichê, mas é o que eu sinto. Eu amo tanto ter você por perto me inspirando e também sendo inspiração de TANTOS! Isso é muito importante pra mim! E nós pequenos momentos que eu fico ao seu lado eu já aprendo tanto e lembro para a vida toda. Você é quem me faz seguir em frente e encarar TODOS os desafios que virão nessa jornada imensa chamada “vida”. Obrigada por tudo! Eu te amo mais que tudo nesse mundo! Sem você eu não seria eu (literalmente hahaha). Te amo além de mim PAPS", disse ela.