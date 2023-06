Gretchen revela procedimento para cobrir 'careca' da cabeça: 'Nunca tinha visto'

Aos 64 anos, Gretchen revela 'truque' para cobrir falha de seu cabelo; veja antes e depois impressionante

A cantora Gretchen surpreendeu ao revelar mais um procedimento de beleza. Nesta sexta-feira, 09, a famosa compartilhou o antes e depois de seu couro cabeludo e surpreendeu com o resultado impressionante de "preenchimento" na região.

Nos registros, a Rainha do Rebolado exibiu a falha na parte da frente e chamou a atenção ao mostrar o depois com mais volume. Além ela, o esposo, o saxofonista Esdras de Souza também fez o "truque" para ficar com as madeixas mais completas.

"Bom dia. Já fiz inúmeros procedimentos estéticos e sempre continuarei fazendo. Mas ESTE É UMA DERMOPIGMENTAÇÃO CAPILAR PARA DENSIDADE EU NUNCA TINHA VISTO IGUAL. Aí estão os resultados pra vocês confirmarem o que estou dizendo", explicou o que foi feito em seu couro cabeludo.

Após exibir os resultados chocantes, Gretchen recebeu vários comentários dos seguidores. "Ficou ótimo", aprovaram. "Cada vez mais linda", elogiaram outros Rainha do Rebolado.

Nas últimas semanas, a famosa ficou irritada com os ataques que estava recebendo em sua rede social e resolveu bloquear os comentários dos posts. Ela ainda tomou medidas judiciais contra quem estava usando sua imagem de forma negativa para se promover.

Aos 63 anos, Gretchen coloca pernões lisinhos para jogo e impressiona: ''Linda''

A cantora Gretchen chamou a atenção ao compartilhar uma nova foto deslumbrante em sua rede social. Usando um look curtinho, de cor preta, ela colocou suas pernas para jogo e não passou despercebida.

No registro, a Rainha do Rebolado surgiu sentada em uma cadeira com classe e impressionou ao exibir suas curvas lisinhas. Com as pernas toda de fora, Gretchen provou mais uma vez que está com tudo em cima, apesar das críticas dos haters sobre sua aparência.

"Bom dia. Não é sobre querer ser. É sobre ser realmente. E eu sou", avisou a famosa sobre ser autêntica e ter segurança sobre si mesma.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a musa. "Quem me dera ter sua alegria e jovialidade! Você traz luz por onde passa!", elogiaram os fãs. "Linda", falaram outros.

Veja a foto de Gretchen de pernas de fora: