Filha caçula de Ticiane Pinheiro surpreende ao cantar para a apresentadora: ''Não aguento''

Filha caçula de Ticiane Pinheiro e César Tralli impressiona ao surgir cantando em inglês para a mãe; veja

A filha caçula de Ticiane Pinheiro (46), Manuella (3), fez uma surpresa especial para a apresentadora neste domingo, 14, de Dia das Mães. Já frequentando uma escola bilíngue, a herdeira de César Tralli (52) surpreendeu ao aparecer cantando em inglês.

Toda arrumada para festejar a data, a pequena deu um show de estilo ao aparecer com um look de frio fofo e usando um laço na cabeça. Sentada no chão, Manuella surgiu com um violão e cantando para a mãe.

"“I Love my Mommy “ Acordei no Dia das Mães com essa declaração de AMOR. “Eu te amo mamy"", compartilhou Ticiane Pinheiro o vídeo cheio de amor.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram com a homenagem da caçulinha da apresentadora. "Ai não aguento", falaram. "Ela é linda demais", elogiaram outros.

Nos últimos dias, a famosa saiu para jantar com a filha mais velha, Rafaella Justus (13), e chamou a atenção ao aparecer também com a herdeira de Marcos Mion (43).

Veja o vídeo da filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Filhas de Ticiane Pinheiro surgem gigantes ao lado da apresentadora

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao compartilhar novas fotos com as filhas, Rafaella Justus e Manuella. No domingo, 07, a loira mostrou como curtiu os dias de folga com as herdeiras e impressionou ao surgir com elas gigantes!

Sem César Tralli, que ficou de plantão para apresentar o Jornal Nacional no sábado, a jornalista da Record TV viajou com as meninas e se divertiu em um hotel.

Com looks casuais e confortáveis, o trio posou para os cliques com o pôr do sol atrás. "Fim de semana incrível com minhas meninas. Muito amor", disse Ticiane Pinheiro sobre o momento com as garotas.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a famosa e suas herdeiras. "Rafa está cada vez mais linda tô encantada com a beleza dela", falaram sobre a filha mais velha da apresentadora que é fruto do casamento que teve com Roberto Justus (68). "Nossa! Com a Manu está grande", exclamaram outros sobre a filha de César Tralli.

Veja as fotos de Ticiane Pinheiro com as filhas: