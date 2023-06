Em seu aniversário, Ticiane Pinheiro acorda com surpresa das filhas

Logo ao acordar, Ticiane Pinheiro é surpreendida com mimo especial das herdeiras

A apresentadora Ticiane Pinheiro está fazendo aniversário nesta sexta-feira, 16. Logo ao acordar, a jornalista foi surpreendida com uma mesa especial montada pelas filhas, Rafaella Justus e Manuella. Em seus stories, a loira mostrou a surpresa doce que ganhou.

Em uma mesa de seu apartamento onde mora com a família em São Paulo, a esposa de César Tralli ganhou dois bolos, um de frutas e outro de chocolate, além de cartões com declarações das herdeiras e balões.

"Parabéns mamãe", dizia um dos bolos. No cartão, as garotas deixaram registrado todo seu amor com palavras e desenhos de coração. A famosa então agradeceu a todos os envolvidos na surpresa. "Obrigada", escreveu.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro comemorou a graduação de Rafaella Justus na escola. Aos 13 anos, a adolescente iniciará o Ensino Médio em uma escola de modelo norte-americano.

Cantora? Filha de Ticiane Pinheiro choca ao surgir se apresentando: 'Maravilhosa'

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, impressionou ao mostrar seu talento musical em mais uma apresentação. Mamãe coruja, a apresentadora prestigiou a herdeira mais velha e gravou o momento, que foi compartilhado na rede social nesta sexta-feira, 09.

Cheia de estilo, a jovem, de 13 anos, apareceu sentada tocando uma bateria e usando um look todo preto para o evento especial. Rafaella Justus deu um show de espontaneidade e mostrou seu talento ao soltar a voz.

"Um pouco de música para essa sexta feira", publicou a esposa de César Tralli o vídeo cheio de atitude de sua filha mais velha, fruto do casamento que teve com o empresário Roberto Justus no passado.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a menina de elogios. "Maravilhosa", disse a cantora Gretchen. "Que linda, amei", aprovaram os internautas. "Perfeito, muito bom ouvi-la", elogiaram outros.

Ainda recentemente, Rafaella Justus impressionou ao surgir com um look neon. Cheia de estilo, a primogênita da loira roubou a cena em passeio com a família.

Veja o vídeo de Rafaella Justus cantando: