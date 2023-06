Filha de Ticiane Pinheiro se gradua e enfrenta nova fase no colégio: 'Orgulho'

Aos 13 anos, filha de Ticiane Pinheiro se gradua na escola e apresentadora celebra momento especial

A filha mais velha de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, completou mais uma fase na escola. Nesta quarta-feira, 14, a apresentadora prestigiou a herdeira, fruto do casamento que teve com Roberto Justus, na graduação do colégio e compartilhou o momento especial em sua rede social.

Mamãe coruja orgulhosa, a esposa de César Tralli apareceu radiante ao lado da garota, que posou segurando deu diploma do Ensino Fundamental completo. Estudante de uma escola de modelo americano, Rafaella Justus teve o ciclo concluído no meio deste ano, diferente do brasileiro no qual o ano estudantil se encerra em dezembro.

"ORGULHO! Minha Rafa se graduou e foi para o Hight School (ensino médio)", contou Ticiane Pinheiro sobre a conquista da primogênita.

Nos comentários da publicação, os internautas parabenizaram a jovem. "Como o tempo passa rápido", falaram sobre o crescimento dela. "Já? Quantos anos essa menina tem? Nasceu outro dia e já tá no ensino médio o tempo tá voando demais", disseram

Veja a foto de Rafaella Justus:

Cantora? Filha de Ticiane Pinheiro choca ao surgir se apresentando: 'Maravilhosa'

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, impressionou ao mostrar seu talento musical em mais uma apresentação. Mamãe coruja, a apresentadora prestigiou a herdeira mais velha e gravou o momento, que foi compartilhado na rede social nesta sexta-feira, 09.

Cheia de estilo, a jovem, de 13 anos, apareceu sentada tocando uma bateria e usando um look todo preto para o evento especial. Rafaella Justus deu um show de espontaneidade e mostrou seu talento ao soltar a voz.

"Um pouco de música para essa sexta feira", publicou a esposa de César Tralli o vídeo cheio de atitude de sua filha mais velha, fruto do casamento que teve com o empresário Roberto Justus no passado.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a menina de elogios. "Maravilhosa", disse a cantora Gretchen. "Que linda, amei", aprovaram os internautas. "Perfeito, muito bom ouvi-la", elogiaram outros.

Ainda recentemente, Rafaella Justus impressionou ao surgir com um look neon. Cheia de estilo, a primogênita da loira roubou a cena em passeio com a família.

Veja o vídeo de Rafaella Justus cantando: