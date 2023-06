Ela cresceu! Rafaella Justus surge toda produzida para curtir festa de formatura

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus chama atenção ao surgir belíssima para se formar

A jovem Rafaella Justus celebrou uma conquista muito importante em sua vida acadêmica na última sexta-feira, 10. É que a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, que tem apenas 13 anos, comemorou sua formatura. Toda produzida, ela surgiu belíssima nas redes sociais, pronta para curtir a cerimônia especial.

Ainda de roupão, a jovem apareceu fazendo caras e bocas e até deu uma piscadinha em um vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram, que acumula mais de um milhão de seguidores. Rafa elegeu uma maquiagem rosa discreta e os cabelos ondulados para comemorar a ocasião: “Make e cabelo de hoje para minha festa de “formatura”’, ela legendou.

A menina colocou a palavra ‘formatura’ entre aspas pois ainda tem alguns anos de colégio pela frente, mas a conquista chamou atenção de amigos e familiares que a parabenizaram nos comentários: “Meu Deus”, elogiou a mãe coruja, Ticiane, que fez questão de republicar a foto da filha e exaltar: “Impactada com tanta beleza”, ela se derreteu em seu Instagram.

“Gata! Amo”, o pai babão Roberto Justus também elogiou a beleza da filha. “Muito maravilhosa. Tem que tocar bateria no meu show, hein, Rafa”, Ivete Sangalo também elogiou a menina e fez um convite sobre o talento oculto de Rafaella, que surgiu arrasando na bateria recentemente. “Está ficando muito linda”, exaltou uma seguidora da menina.

Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se conheceram em 2005 e logo engataram um romance, Eles trocaram aliança em 2006 e em 2009 nasceu a primeira filha do casal, que se divorciou em 2013. Atualmente, Roberto é casado com a influenciadora Ana Paula Siebert e Ticiane mantém um relacionamento com o jornalista César Tralli.

