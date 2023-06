Cesar Tralli recebe a visita da filha nos estúdios da Globo

Cesar Tralli mostra o seu lado de paizão ao celebrar a visita da filha, Manuella, no seu local de trabalho

O jornalista Cesar Tralli recebeu a visita especial de sua filha, Manuella, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, nos estúdios da Globo em São Paulo. A menina apareceu sorridente em uma foto ao lado do pai na mesa de trabalho dele na redação da emissora.

O comunicador contou que a herdeira pediu para vistar o trabalho do papai e esse grande dia chegou. “Visita ilustre! Que honra receber esse meu amor da vida pela primeira vez aqui... 'Papai, posso ir no seu trabalho?'. 'Claro, filha! Vamos combinar algum dia'. 'Papai, você não vai me levar não?'. Promessa cumprida, finalmente. Com louvor”, disse ele na legenda do clique.

Atualmente, Cesar Tralli comanda o Jornal Hoje, na Globo, e o Edição das 18h, na GloboNews.

Em fevereiro deste ano, Tralli e Pinheiro completaram 9 anos juntos e trocaram declarações de amor nas redes sociais. "Uau! 9 anos juntos, já? Bora caminhar pros 90, vidinha. Até porque passa rápido demais do seu lado… Muuuuito obrigado por me proporcionar esta alegria na alma. Te amo", disse ele.

Ticiane também comemorou a data prestando uma homenagem para o marido. A apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, relembrou uma foto antiga dos dois e se declarou. "9 anos juntos! Escolhi essa foto do início do nosso namoro, para mostrar que não mudamos nada [risos]! Obrigada por esses anos de cumplicidade, amizade, troca, respeito, amor e parceria. Te amo muito e desejo que a gente continue comemorando a vida juntos com nossa família linda que construímos com muito amor", afirmou a artista.

As marmitas de Cesar Tralli

Recentemente, César Tralli comentou sobre a sua tradição de comer marmita no trabalho durante uma entrevista no programa Altas Horas.“Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.

Logo depois, ele contou que já avisa durante o jantar em casa que vai guardar um pouco da comida para levar na marmita. “O que vai sobrando [da refeição em casa], eu falo: 'guarda para a minha marmita. Eu vou congelar!'. Eu vou fazendo o estoque. De vez em quando eu abro o congelador e falo: 'eita, tá faltando marmita'. A salada eu faço à noite, coloco no potinho e já coloco na lancheira. De manhã, quando eu acordo, eu pego a proteína”, declarou ele, e completou: "Eu chego na redação com a lancheira. Minha lancheira é famosa! Eu tenho o maior orgulho de vir com a minha lancheira, eu acho o máximo. O legal da marmita é que a comida de casa”.