Roberto Justus se diverte com as filhas na mansão da família

Ana Paula Siebert 'flagra' o marido, Roberto Justus, brincando com as filhas Rafa e Vicky, na mansão da família

Na última quinta-feira, 28, Ana Paula Siebert, compartilhou com os seguidores um vídeo encantador! A influenciadora ‘flagrou’ o momento de pura diversão em que o marido, Roberto Justus mostra o seu lado paizão ao brincar com as filhas, Vicky, de 4 anos, e Rafaella, de 13, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, no apartamento luxuoso onde vive com a família em São Paulo.

No vídeo é possível ver que o empresário fez a farra com as meninas! De costas, ele finge que é ‘atropelado’ pelas crianças enquanto elas passeiam pela sala gigante do apartamento em um cavalo motorizado. "Não pode bater no bumbum do papai", diz a modelo no vídeo, ao se divertir com a cena.

Leia também: Ana Paula Siebert renova bronzeado com biquíni diferentão e impressiona

Na sequência, Roberto dispara: "Ai, ai ai! Eu falei que não era para bater no bumbum do papai!", exclamou ele aos risos. Feliz da vida, a caçula não se importou e então fez um pedido para o pai coruja: "De novo!".

VEJA O MOMENTO DE DIVERSÃO DE ROBERTO JUSTUS COM AS FILHAS:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro recebe caçula de Roberto Justus em sua casa: 'Linda'

Há poucas semanas, Ticiane Pinheiro apareceu com as filhas, Rafaella Justus e Manuella, e a convidada especial, a caçula de Roberto Justus com Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de três anos. No quarto de brinquedo das garotas, no apartamento onde vive com o apresentador globalCésar Tralli, a loira fez o clique com as pequenas brincando e encantou com tanta fofura.

"Passando em casa para dar um beijjo na Manu e na Rafa antes de ir para o aeroporto para mais uma gravação de 'Troca de Esposas'. Elas ficaram brincando com a Vicky linda", contou a filha de Helô Pinheiro ao exibir o registro do trio cheio de charme.