César Tralli faz declaração no aniversário de Rafaella Justus: 'Sinto muito sua falta'

Viajando com o pai, Rafaella Justus faz falta em casa e recebe declaração de aniversário de César Tralli

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Pinheiro Justus, está comemorando aniversário nesta sexta-feira, 21. Viajando com o pai, ela está fazendo falta na casa da mãe e do padrasto, o apresentador global César Tralli, que fez questão de homenagear a enteada na data.

Em sua rede social, o jornalista compartilhou uma foto da família que construiu com a herdeira de Helô Pinheiro e falou sobre conviver com a aniversariante há 10 anos. Quando conheceu Ticiane Pinheiro, o comunicador não queria ter filhos até passar o tempo com Rafa e ver que tinha vocação para ser pai.

"Dia Especial! Ela está viajando, volta amanhã. Pois assim que acordei hoje escrevi para Rafa: “Feliz aniversário. Sinto muito sua falta. Você é meu amorzinho. Será a eterna biscoita. Te conheci com 04.

Hoje você faz 14 anos. Sou muito feliz do seu lado. E quero cada mais participar da sua vida e você da minha. Hoje você tem a Manu. Que te ama muito também. Te amo", declarou-se ele para a adolescente.

No último dia 12 de julho, César Tralli e Ticiane Pinheiro comemoram os quatro anos de Manuella. A pequena teve uma comemoração em casa após ter tido um festão adiantado com o tema de Pequena Sereia.

Com ótima relação com a enteada, semanas atrás, enquanto a mulher estava viajando para gravar mais uma temporada de Troca de Esposas, o global levou Rafa Justus para jantar e compartilhou o momento especial com os fãs.

Ticiane Pinheiro relembra término com César Tralli

Apesar de todas as atitudes surpreenderem Ticiane Pinheiro no início do relacionamento com o jornalista, havia uma coisa que a incomodava: César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão",falou sobre a situação no PodDelas.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", cpntou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.