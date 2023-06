Sem Ticiane Pinheiro, César Tralli leva a enteada para jantar: 'Isso me emociona'

César Tralli leva Rafaella Justus para jantar e Ticiane Pinheiro se emociona ao ver união dos dois

O apresentador César Tralli mostrou mais uma vez que tem uma ótima relação com a enteada, Rafaella Justus, de 13 anos. Nesta quarta-feira, 21, o global levou a filha de consideração para jantar para colocar a conversa em dia.

A esposa, Ticiane Pinheiro, não participou do momento por estar viajando para gravar a nova temporada de Troca de Esposas. Na rede social, o jornalista publicou o clique e falou sobre a relação com a adolescente.

"Jantarzinho pra botar a conversa em dia… Amo muito ser “paidrasto”. Privilégio o meu ter a Rafa na vida também. Sou pura gratidão", falou César Tralli sobre a oportunidade de ser padrasto de Rafaella Justus, uma das herdeiras de Roberto Justus.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o relacionamento cheio de amor deles e Ticiane Pinheiro se mostrou emocionada. "Lindos. Amo Demais! Sou muito feliz com vocês na minha vida. Isso me emociona", declarou a apresentadora da Record TV. "Te amo! Amei nosso jantar “romântico” hahaha", escreveu Rafaella. "Lindos", falaram os fãs. "Você é o cara, Tralli", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro comemorou seu aniversário com uma festa especial e explicou a ausência do esposo na comemoração. Ainda nesta quarta-feira, 21, a loira recebeu a caçula de Roberto Justus em seu apartamento com César Tralli.

Ticiane Pinheiro mostra seu bolo de aniversário sofisticado para almoço com as amigas

A apresentadora Ticiane Pinheiro completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 16, e comemorou em grande estilo. A estrela reuniu suas amigas e a família em um almoço especial na cidade de São Paulo após o seu dia de trabalho no programa Hoje Em Dia, da Record TV.

No evento, ela organizou uma mesa de doces com direito a bolo de aniversário de três andares. O doce contou com decoração de tulipas e feito em vários tons de rosa. A foto do bolo foi revelada pela filha mais velha dela, Rafaella Justus, nas redes sociais.

Além do almoço especial, Ticiane Pinheiro também comemorou o seu aniversário ao lado das filhas, Rafaella e Manuella, durante o café da manhã. As meninas fizeram cartões para a mãe coruja e colocaram na mesa do café para ela.