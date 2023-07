Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoram 4 anos da filha: 'Viva Manu'

Após festão adiantado, Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoram aniversário de Manuella em casa; veja o momento

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e César Tralli começaram esta quarta-feira, 12, com muita animação ao comemorarem mais um ano de vida da filha deles, Manuella. A caçula da loira completa 4 anos de vida.

Após ter um festão com tema de Pequena Sereia, antes das férias para ter a presença dos coleguinhas da escola no evento, a garota celebrou seu aniversário novamente, agora realmente na data de seu nascimento.

Na mesa do café da manhã, Ticiane Pinheiro e César Tralli cantaram parabéns com um bolo de chocolate. O momento cheio de amor da intimidade da família foi mostrada pela filha de Helô Pinheiro em seus stories na rede social.

"O dia começou assim... de repente 4 aninhos", escreveu a apresentadora da Record TV. "Viva Manu", celebrou a mamãe coruja.

César Tralli também parabenizou a herdeira em sua rede social, publicando uma foto com ela no feed e escrevendo uma declaração. "Quatro anos. Do mais puro amor. Quatro anos. Do mais puro afeto. Quatro anos. Do mais puro vínculo. Parabéns, filha", falou o jornalista.

Leia também:Ticiane Pinheiro exibe decoração luxuosa da festa da filha caçula, Manuella

No último final da semana, a família de Ticiane Pinheiro comemorou os 80 anos de Helô Pinheiro em grande estilo. Com um festão, no Rio de Janeiro, a eterna Garota de Ipanema celebrou oito décadas e impressionou com sua beleza deslumbrante ao aparecer com um vestido todo brilhante para o evento.

Veja as fotos do aniversário de Manuella em casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Ticiane Pinheiro revela se chama Justus e a esposa para festa de Manu: 'Esse ano'

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e respondeu algumas perguntas dos seguidores, inclusive, ela matou a curiosidade de muita gente sobre a relação que ela tem com o ex-marido, Roberto Justus, e a esposa atual dele, Ana Paula Siebert.

Ao ser questionada o motivo do empresário e da influenciadora digital não apareceram no aniversário da herdeira caçula dela, Manuella, fruto do casamento com o jornalista global César Tralli, a loira comentou que os convida, mas que não conseguem marcar presença por conta da agenda.

"Sim, mas eles sempre estão viajando. Esse ano a Vicky vai", falou Ticiane Pinheiro sobre a caçulinha de Roberto Justus, Vicky Justus, marcar presença na festa.

A apresentadora da Record TV ainda foi questionada sobre Rafaella Justus ir ao salão de beleza com a madrasta e não com ela. "Eu estou sem tempo para ir ao salão. Então acho muito legal ela ir com a Paula", falou a jornalista que está viajando para gravar a nova temporada de Troca de Esposas.

Por fim, ela mostrou o presente que ganhou em seu aniversário de 47 anos de Ana Paula Siebert. "Ela me deu parabéns sim", esclareceu ao exibir as flores rosas que recebeu da atual esposa de Roberto Justus.