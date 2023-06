Ticiane Pinheiro exibe decoração luxuosa da festa da filha caçula, Manuella

Filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella ganha festa de aniversário com tema de A Pequena Sereia. Assista ao vídeo!

A apresentadora Ticiane Pinheiro e o marido, o apresentador Cesar Tralli, capricharam na escolha da decoração da festa de aniversário de 4 anos da filha, Manuella. A celebração aconteceu na noite de sexta-feira, 23, na cidade de São Paulo e contou com o tema da animação A Pequena Sereia. Nas redes sociais, a mamãe coruja exibiu um vídeo com detalhes da decoração da festa.

Nas imagens, ela revelou que a festa teve uma mesa dos doces com decoração personalizada e caprichada. O bolo de quatro andares teve decoração com personagens do desenho animado. Além disso, a festa teve um grande painel para imitar o fundo do mar e detalhes espalhados por todo o buffet.

“Resumo de um aniversário feliz, cheio de amor, família e amigos”, disse ela na legenda. Vale lembrar que ela também é mãe de Rafaella, fruto do antigo relacionamento com Roberto Justus.

Atualmente, Ticiane Pinheiro trabalha no programa Hoje Em Dia, da Record TV. Por sua vez, Cesar Tralli é o apresentador do Jornal Hoje, da Globo, e do Edição das 18h, da GloboNews.

Festa de aniversário de Ticiane Pinheiro

Há poucos dias, Ticiane Pinheiro também comemorou o seu aniversário. A estrela reuniu suas amigas e a família em um almoço especial na cidade de São Paulo após o seu dia de trabalho no programa Hoje Em Dia, da Record TV.

No evento, ela organizou uma mesa de doces com direito a bolo de aniversário de três andares. O doce contou com decoração de tulipas e feito em vários tons de rosa. A foto do bolo foi revelada pela filha mais velha dela, Rafaella Justus, nas redes sociais.

Além do almoço especial, Ticiane Pinheiro também comemorou o seu aniversário ao lado das filhas, Rafaella e Manuella, durante o café da manhã. As meninas fizeram cartões para a mãe coruja e colocaram na mesa do café para ela.