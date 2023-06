Ticiane Pinheiro mostra seu bolo de aniversário sofisticado para almoço com as amigas

Ticiane Pinheiro comemora seu aniversário em encontro com as amigas e exibe seu bolo sofisticado

A apresentadora Ticiane Pinheiro completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 16, e comemorou em grande estilo. A estrela reuniu suas amigas e a família em um almoço especial na cidade de São Paulo após o seu dia de trabalho no programa Hoje Em Dia, da Record TV.

No evento, ela organizou uma mesa de doces com direito a bolo de aniversário de três andares. O doce contou com decoração de tulipas e feito em vários tons de rosa. A foto do bolo foi revelada pela filha mais velha dela, Rafaella Justus, nas redes sociais.

Além do almoço especial, Ticiane Pinheiro também comemorou o seu aniversário ao lado das filhas, Rafaella e Manuella, durante o café da manhã. As meninas fizeram cartões para a mãe coruja e colocaram na mesa do café para ela.

Homenagens do marido de Ticiane Pinheiro

O marido dela, o jornalista Cesar Tralli, mandou um lindo buquê de flores para o trabalho da amada na Record TV. Nas redes sociais, ela mostrou as flores que recebeu no seu camarim como presente do maridão.

Tralli também falou sobre o aniversário da amada em um post nas redes sociais. “Abrindo as celebrações do níver do meu amor. Aquele jantar a sós cheio de romantismo, que eu amoooo. Privilégio meu de comemorar já de véspera. Bom demais. Tici Pinheiro, 16.06”, disse ele, ao parabenizar a loira. Apaixonada, Ticiane retribuiu o carinho que recebeu do amado em poucas palavras: "Te amo demais! Obrigada por tanto meu amor", disse ela.