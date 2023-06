Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli celebram 4 anos da filha com festa luxuosa

Ticiane Pinheiro reúne a família para celebrar quatro anos da herdeira, Manuella Tralli, e capricha em festa temática; veja as fotos

Na tarde desta sexta-feira, 23, Ticiane Pinheiro reuniu os familiares e amigos para comemorar o aniversário de quatro anos de sua filha caçula, Manuella Tralli, fruto de seu casamento com o jornalista e apresentador Cesar Tralli.

A decoração do evento que ocorreu em um buffet em São Paulo contou com balões transparentes, docinhos diversos, bolo de quatro andares confeitado com o nome e a idade da aniversariante, além de um painel temático cuidadosamente pensado para os convidados terem a sensação de estarem no fundo do mar.

Manu escolheu o tema da Pequena Sereia para a festinha. Em um gesto encantador, os pais da aniversariante contrataram uma equipe que se fantasiou como os personagens principais da famosa obra literária.

Para o evento, Manu surgiu com um vestido lilás e verde, imitando os trajes da princesa. Já Rafa elegeu um tomara que caia turquesa e florido. Por sua vez, Ticiane apostou em um conjunto cor de rosa de calça, top e blazer.

Sorridente, a aniversariante do dia posou para vários cliques ao lado dos pais e da irmã Rafaella Justus. Quem também marcou presença no evento foi Vera Viel acompanhada de sua caçula, Helena, além disso, Sabrina Sato, aproveitou a ocasião para posar com sua herdeira, a pequena Zoe.

CONFIRA AS FOTOS DA FESTA DA FILHA DE TICIANE PINHEIRO E CÉSAR TRALLI:

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

