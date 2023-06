Ticiane Pinheiro revela se chama Justus e a esposa para festa de Manu: 'Esse ano'

Ticiane Pinheiro revela motivo de Roberto Justus e Ana Paula Siebert não irem à festa de Manuella, sua filha com César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta quarta-feira, 21, e respondeu algumas perguntas dos seguidores, inclusive, ela matou a curiosidade de muita gente sobre a relação que ela tem com o ex-marido, Roberto Justus, e a esposa atual dele, Ana Paula Siebert.

Ao ser questionada o motivo do empresário e da influenciadora digital não apareceram no aniversário da herdeira caçula dela, Manuella, fruto do casamento com o jornalista global César Tralli, a loira comentou que os convida, mas que não conseguem marcar presença por conta da agenda.

"Sim, mas eles sempre estão viajando. Esse ano a Vicky vai", falou Ticiane Pinheiro sobre a caçulinha de Roberto Justus, Vicky Justus, marcar presença na festa que será nas próximas semanas, antes das férias de julho.

A apresentadora da Record TV ainda foi questionada sobre Rafaella Justus ir ao salão de beleza com a madrasta e não com ela. "Eu estou sem tempo para ir ao salão. Então acho muito legal ela ir com a Paula", falou a jornalista que está viajando para gravar a nova temporada de Troca de Esposas.

Por fim, ela mostrou o presente que ganhou em seu aniversário de 47 anos de Ana Paula Siebert. "Ela me deu parabéns sim", esclareceu ao exibir as flores rosas que recebeu da atual esposa de Roberto Justus.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro recebeu Vicky Justus em seu apartamento para brincar com Rafaella Justus e Manuella.

Sem César Tralli, Ticiane Pinheiro comemora aniversário em festão: 'Não consegue'

A apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou seu aniversário de 47 anos nesta sexta-feira, 17, em grande estilo e com muita animação. Como todos os anos, ela promoveu um evento especial só para as amigas.

Em um espaço de luxo em São Paulo, a jornalista recebeu apenas convidadas mulheres e permitiu a presença de homens apenas na hora dos parabéns. Contudo, César Tralli não apareceu para o momento. Apenas o pai e o irmão da loira surgiram.

A aniversariante então explicou mais uma vez que o esposo tem uma rotina intensa no trabalho. O apresentador além de comandar o Jornal Hoje, na TV aberta, ainda conduz uma atração na Globonews, do canal fechado.

“Agora a comemoração é só com as minhas amigas. Na hora do parabéns, meu pai e meu irmão vêm, só o César que não consegue porque ele está trabalhando. Mas, à noite, eu comemoro com o meu maridinho”, explicou ela.